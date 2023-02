Lampedusa. Sbarchi senza interruzione: i 2800 nell’hotspot a fronte di 400 posti, sono il “fallimento” della Meloni

“Scoppia” l’hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa: con l’arrivo nella notte di 8 diversi barchini con a bordo 472 clandestini e i 20 di ieri, con altri 925 extracomunitari, gli “ospiti” della struttura al momento sono 2800

Giorgia Meloni i durante la campagna elettorale ha duramente criticato il governo uscente sull’arrivo dei clandestini, accusandolo di incapacità e dicendo di avere la ricetta per risolvere il problema. Ma alla prova dei fatti nulla è cambiato, anzi i numeri dicono che la situazione è peggiorata: al momento, nell’hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa sono presenti quasi 2.800 extracomunitari a fronte di poco meno di 400 posti disponibili, mai così tanti con nessun governo. Che sia un fallimento su tutta la linea è evidente.

La Prefettura di Agrigento sta cercando di metterci una pezza e d’intesa con il Viminale, per provare a tamponare la drammatica emergenza, ha disposto, per questa mattina, il trasferimento di 440 migranti ospiti della struttura di contrada Imbriacola. Il gruppo verrà imbarcato sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. Ma sono stati programmati, sempre per la giornata di oggi, altri due trasferimenti con navi militari che potranno imbarcare 600 persone ciascuna.

Sui natanti, bloccati durante la notte dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza, non c’erano, come avveniva nelle scorse settimane, poche decine di migranti, ma addirittura ci sono stati sbarchi con131, 87, 133 e 138 persone, fra cui donne e bambini. I migranti hanno dichiarato di essere partiti da Sfax, in Tunisia, ma anche da Zuwara e El-Agelat in Libia. E’ doppio il fronte che, migliorate le condizioni del mare, sta permettendo l’esodo di centinaia e centinaia di bengalesi, egiziani, sudanesi, pakistani. Ma sono sbarcati anche migranti originari di Camerun, Congo, Costa d’Avorio, Guinea, Burkina Faso e Sierra Leone.

I soccorritori hanno agganciato, in acque Sar, anche più barchini, stracolmi di persone, alla deriva. Ci sono stati però anche gruppi che sono riusciti ad arrivare autonomamente sulla terraferma: 17 tunisini e siriani sono stati rintracciati, dai militari della tenenza delle Fiamme gialle, lungo la strada di Ponente. Il natante, in questo caso, non è stato ritrovato. A Cala Galera sono invece arrivati in 38, fra cui 15 donne e un minore. La barca di ferro di 7 metri non è recuperabile perché finita in mezzo agli scogli.