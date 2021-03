Lampedusa. Torna il bel tempo e riprendono gli sbarchi: 187 migranti arrivati in poche ore

C’è bel tempo e tre barconi sono arrivati a Lampedusa in poche ore con un totale di 187 clandestini a bordo: sono stati tutti trasferiti nell’hotspot dell’isola

Sono tre i barconi intercettati dalla Guardia di finanza e dalla Guardia costiera nelle acque antistanti Lampedusa in appena quattro ore. I clandestini come sempre hanno approfittato delle condizioni del tempo favorevoli per mettersi in viaggio.

Il primo arrivo nella serata di ieri sera, quando un barcone di 9 metri in legno con 53 subsahariani, fra cui 25 donne e 10 minori, è stato avvistato a circa 12 miglia dalla costa dalla Guardia costiera, che li ha scortati al molo Favarolo.

Poco dopo una motovedetta della Guardia di finanza a circa 10 miglia dall’isola, ha recuperato un barchino di 5 metri con a bordo 19 tunisini, fra cui 15 donne e un minore. Infine un’altra motovedetta delle Fiamme Gialle a 14 miglia dalla costa ha intercettato un barcone di 14 metri con a bordo 115 subsahariani, fra cui 43 donne e 6 minori.

Complessivamente nei tre sbarchi sono arrivati 187 persone che dopo i controlli di routine al triage sanitario sulla banchina del porto, sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola.