Lara 29 anni ha un malore improvviso e viene ricoverata: muore stroncata da una miocardite fulminante

Una miocardite fulminante si è portata via Lara Stefana a soli 29 anni: “Il tuo sorriso risplenderà nei nostri cuori”

Il decesso è avvenuto lo scorso 3 maggio nell’ospedale di Rezzato, in provincia di Brescia. La vittima è Lara Stefana, 29 anni, originaria di Rezzato, morta improvvisamente stroncata da una miocardite fulminante. La giovane donna nella notte tra il 2 e 3 maggio, improvvisamente ha avvertito un forte malore ed è andata in ospedale, dove è stata ricoverata. Le è stata da subito diagnosticata una miocardite, ovvero un’improvvisa infiammazione del muscolo cardiaco, ma i medici purtroppo non sono riusciti a salvarla.

La comunità di Rezzato, si è stretta nel dolore dei familiari, in particolare la mamma Raffaella (consigliera dell’Avis di Rezzato-Virle), papà Giovanni e la sorella Elena. Stefana è ricordata come una giovane radiosa, con la passione per il ballo, i viaggi e le escursioni.

Non appena si è diffusa la notizia del decesso, sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social: “Il sorriso di Lara risplenderà sempre nei nostri cuori. Le più sentite condoglianze”. Ed ancora: “Il Direttivo e Donatori dell’Avis Comunale di Rezzato con profonda commozione partecipano al lutto di Raffaella e famigliari per la repentina scomparsa della figlia Lara”.