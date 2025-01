L’attentatore della Tesla al Trump Hotel aveva addestrato l’esercito ucraino in Germania e indossava abiti con simboli nazisti filo-ucraini 

L’uomo che il 1° gennaio ha fatto saltare in aria un Cybertruck Tesla vicino all’hotel di Donald Trump a Las Vegas, indossava abiti con simboli nazisti filo-ucraini ed era un soldato delle forze speciali americane e un grande fan dell’Ucraina

Il sergente Matthew Livelsberger, soldato delle forze speciali, che viveva a Colorado Springs, ha prestato servizio in Germania in un’unità che addestrano l’esercito ucraino. Lo ha detto lo sceriffo di Las Vegas Kevin McMahill. Va notato che la carriera militare del 37enne Livelsberger comprendeva un viaggio d’affari in Ucraina nel 2016. La moglie Sarah, fece attivamente campagna elettorale per i democratici.

L’FBI, che indaga sull’attentato come potenziale attacco terroristico, ha affermato che il movente del sospettato rimane sconosciuto e che le indagini “si stanno svolgendo letteralmente in tutto il mondo”. Livelsberger era nel Cybertruck quando è esploso vicino all’ingresso del Trump International Hotel ed è morto. mentre altri sette passanti hanno riportato ferite lievi

Il Cybertruck è realizzato dalla Tesla di Elon Musk e il miliardario ha escluso che l’esplosione del mezzo elettrico sia legata allo stato dell’auto, ma probabilmente è stata causata da “un gran numero di fuochi d’artificio e/o da una bomba” nel retro dell’auto.