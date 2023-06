L’attore Mike Batayeh, morto nel sonno per un malore improvviso a 52 anni: recitò in Breaking Bad

È morto nel sonno a causa di un malore improvviso a soli 52 anni l’attore Mike Batayeh



Lo riferiscono i media statunitensi. La famiglia dell’attore statunitense Mike Batayeh ha detto al sito Tmz che è morto nel sonno nella sua casa nel Michigan, il 1 giugno, a causa di un attacco improvviso di cuore. Secondo la famiglia, Batayeh non aveva mai avuto problemi cardiaci ed ha definito il decesso una “morte molto inaspettata”.

Mike Batayeh era noto per aver interpretato il manager di una lavanderia a gettoni trasformata in laboratorio di metanfetamine nella serie cult Breaking Bad, dove nel 2011 è apparso in tre episodi. Interpretava Dennis Markowski, il manager della lavanderia a gettoni che era in realtà una copertura per un grande laboratorio di metanfetamine.

Batayeh era molto conosciuto anche come comico e doppiatore. Nel corso della sua carriera è apparso in numerosi film tra cui ‘American Dreamz’ e ‘Detroit Unleaded’, e in programmi tv come il ‘The Bernie Mac Show’ e ‘CSI: Miamì. Tra i suoi lavori di doppiaggio anche ‘X-Men: Days of Future Past’.

Diversi colleghi gli hanno reso omaggio. «Una devastante perdita di una vita enorme – Mike Batayeh, eri amico di tutti», ha scritto su Facebook la regista e amica di Hollywood Rola Nashef. «E intendo tutti. Non c’è una persona che ti ho presentato o una cameriera che ha preso il nostro ordine che non hai fatto ridere, pensare, ispirare e tifare». «Eri la superstar che abbiamo sempre ammirato e uno degli uomini più divertenti che abbia mai conosciuto», ha scritto Yorg Kerasiotis, co-protagonista di Batayeh in ‘Detroit Unleaded’, “riposa in pace”.