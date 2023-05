L’attore Ray Stevenson muore colto da un malore improvviso mentre girava un film a Ischia

L’attore britannico Ray Stevenson è morto improvvisamente a 58 anni, colto da un malore sul set del film “Cassino a Ischia” mentre stava girando alcune scene

Ray Stevenson da alcuni giorni si trovava sull’isola di Ischia per girare il film “Cassino a Ischia”, diretto da Frank Ciota e mentre era sul set impegnato nelle riprese è stato colto da un malore improvviso. L’attore è stato immediatamente portato all’ospedale Rizzoli dell’isola, ma dopo poche ore dal ricovero le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

Ray Stevenson, nato nel 1964, è noto pere avere recitato in diversi film. E’ stato il protagonista Frank Castle nel reboot dell’antieroe dei fumetti Marvel “Punisher – Zona di guerra”. Ha interpretato Volstagg in “Thor” di Kenneth Branagh, ruolo che ha ripreso in “The Dark World” e “Thor: Ragnarok”, poi è stato Porthos in “I tre moschettieri” e nel cast del film distopico “Divergent” e nel suo sequel, “Insurgent”. Ma era noto soprattutto per la sua interpretazione di Tito Pullo nella serie “Roma” prodotta da Bbc/Hbo.

L’attore dal 2005 era legato all’antropologa italiana Elisabetta Caraccia, conosciuta proprio sul set della serie. La coppia ha avuto tre figli, Sebastiano Derek (2007), Leonardo George (2011) e Lodovico (2013).