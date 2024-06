L’Autonomia è legge: la Camera con 172 sì e 99 contrari in mattinata ha approvato il Ddl dopo una maratona notturna 

Dopo una lunga maratona notturna l’Aula della Camera ha approvato definitivamente il Ddl sull’Autonomia differenziata con 172 voti favorevoli, 99 contrari e un astenuto

Il via libera è arrivato in mattinata dopo una seduta notturna fiume, tra le accese contestazioni delle opposizioni. Il disegno di legge con le ‘Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione’ è stato licenziato nel testo identico a quello votato dal Senato in prima lettura.

Esulta su Instagram Matteo Salvini che ha fortemente voluto la legge: “Per un’Italia più efficiente e più moderna, con meno sprechi e più servizi a tutti i cittadini, da Nord a Sud: dopo tanti anni di battaglie e di impegno, nonostante le bugie e gli attacchi della sinistra, grazie alla Lega ed al governo l’Autonomia richiesta da milioni di Italiani è stata approvata questa mattina anche alla Camera ed è finalmente legge. Una vittoria di tutti gli italiani: Grazie”.

Le opposizioni unite hanno cantato l’inno di Mameli e sventolato il tricolore durante il voto finale mentre dai banchi della Lega spuntavano le bandiere della Serenissima. “Un provvedimento che divide e crea diseguaglianze che viene approvato di notte nella vergogna. Con questo voto sancite che esistono cittadine e cittadini di serie e A e serie B”, ha detto la segreteria del Pd, Elly Schlein, nella dichiarazione di voto finale.

Per il gruppo del M5s :“Sono le 7:39, da ieri e per tutta questa notte stiamo contrastando la maggioranza decisa ad approvare, in questa seduta fiume alla Camera, il disegno di legge Spacca-Italia, che condanna il Sud e le aree più in difficoltà del Paese al peggioramento delle proprie condizioni riguardanti la sanità, l’istruzione, i trasporti. Continueremo a contrastarli in tutti i modi: in Parlamento e nelle piazze”. Così il leader M5S Giuseppe Conte sui social.

La legge sull’Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario è una norma procedurale per attuare la riforma del Titolo V della Costituzione messa in campo nel 2001. In 11 articoli definisce le procedure legislative e amministrative per l’applicazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione. Si tratta di definire le intese tra lo Stato e quelle Regioni che chiedono l’autonomia differenziata nelle 23 materie indicate nel provvedimento.