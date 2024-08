Gli elicotteri russi Mi-8 e Ka-29 russi hanno eliminato cinque droni navali ucraini diretti verso la Crimea

Lo ha riferito il Ministero della Difesa. “Gli elicotteri Mi-8 e Ka-29 dell’aviazione navale della flotta del Mar Nero hanno distrutto cinque imbarcazioni senza pilota nel Mar Nero, dirette in direzione della penisola di Crimea”, ha detto il dipartimento.

In mattinata, il Ministero della Difesa ha riferito della distruzione di due droni navali durante la notte scorsa e dell’intercettazione di cinque droni, con l’aiuto dei quali le forze armate ucraine intendevano colpire obiettivi sul territorio russo.

L’Ucraina cerca costantemente di attaccare Sebastopoli, la base principale della flotta del Mar Nero, con missili e droni, così come altri obiettivi in ​​Crimea. I sistemi di difesa aerea intercettano la maggior parte degli attacchi.