Lavrov: “A Washington soggiogare la Nato non basta più, vuole controllare anche l’Ue e l’Osce”

“L’Osce esiste solo con la regola del consenso e oggi questo consenso non c’è più. Oggi l’Osce è vittima della politica di Washington che ne vuole prendere il controllo. A Washington ormai soggiogare la Nato non basta più, ormai vuole controllare l’Ue e l’Osce, vuole estendere il suo controllo sul pacifico, sul golfo di Taiwan e sulla penisola di Corea”

Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov nel suo intervenuto al summit Osce in corso a Malta, in quella che è la sua prima visita in un Paese della Ue dall’inizio della guerra con l’Ucraina nel febbraio 2022. Lavrov ha anche accusato l’Occidente di non aver ascoltato gli avvertimenti del Cremlino sui pericoli dell’invio di truppe a sostegno dell’Ucraina. “Tutte queste fantasie non fanno altro che esacerbare la situazione e dimostrano che le persone che hanno queste idee preferiscono non ascoltare gli avvertimenti molto chiari che il Presidente Putin ha ripetutamente dato”.

Il ministro degli Esteri russo, ha accusato i media occidentali: “In questo contesto si continuano sentire menzogne, dall’inizio della guerra in Ucraina sino ad oggi come quando a Bucha i cadaveri vennero posizionati a favore delle telecamere della Bbc, l’Ucraina ha mentito e continua a mentire sulle reale andamento della guerra”-

Lavrov ha accusato gli Stati Uniti, affermando che hanno stracciato tutti gli accordi nel campo del controllo delle armi firmati negli anni ’80 con lo scopo di “fare tornare la Nato sulla scena politica”, aggiungendo. “Dopo la vergogna dell’Afghanistan, c’era bisogno di un nuovo nemico unificante e i il risultato è la reincarnazione della Guerra Fredda, soltanto con un rischio molto più alto che passi ad una fase calda”.

Il ministro degli esteri russo ha inoltre affermato che “per coloro che si sono proclamati Stati in prima linea contro la ‘minaccia’ russa’, l’ideale di sicurezza sono confini avvolti nei fili spinati, trincee anti-tank e mettersi in fila per avere il diritto di accogliere truppe straniere, preferibilmente americane, sul loro territorio”.

Subito dopo Lavrov è intervenuto il capo della diplomazia americana Antony Blinken, che ha criticato il suo omologo russo, accusandolo di diffondere uno “tsunami di disinformazione” e accusando Mosca di essere responsabile dell’escalation in Ucraina.”Mi dispiace che il nostro collega, il signor Lavrov, abbia lasciato la stanza, non concedendomi la cortesia di ascoltarci come noi ascoltavamo lui – ha affermato Blinken intervenendo alla riunione ministeriale dell’Osce a Malta – E, naturalmente, il nostro collega russo è molto bravo ad annegare gli ascoltatori sotto uno tsunami di disinformazione”.

“La Russia non è un partner, la sua partecipazione all’Osce è una minaccia per la cooperazione in Europa – ha detto il ministro ucraino Andriy Sybiha -. L’Ucraina continua a lottare per il suo diritto di esistere. E il criminale di guerra russo presente a questo tavolo dovrebbe sapere che l’Ucraina conquisterà questo diritto e la giustizia prevarrà”.

Non appena il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha preso parola, le delegazioni europee, dei Paesi Baltici e della Polonia, guidata dal ministro Radoslaw Sikorski, hanno lasciato la sala del vertice ministeriale dell’Osce, mentre la maggioranza delle delegazioni tra cui quella americana guidata dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sono rimaste in sala