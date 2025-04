“Il riconoscimento internazionale della Crimea, di Sebastopoli, del Donbass, del Lugansk, delle regioni di Kherson e Zaporozhye come parte della Russia è un altro imperativo per l’accordo”

Lo ha affermato il Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in un’intervista al quotidiano brasiliano O Globo. “Tutti gli impegni assunti da Kiev devono essere giuridicamente vincolanti, prevedere meccanismi di attuazione ed essere permanenti”, ha aggiunto Lavrov. Lo riporta la Tas.

Mosca non ha fatto mistero della sua posizione sull’accordo, ha osservato il Ministro. “La Russia parte dal presupposto che la non adesione di Kiev alla NATO, nonché la riaffermazione del suo status di neutralità e non allineato ai sensi della Dichiarazione del 1990 sulla sovranità statale dell’Ucraina, costituiscano uno dei due pilastri per una soluzione definitiva della crisi ucraina che rispetti gli interessi di sicurezza della Russia”, ha affermato.

“Il secondo pilastro consiste nel superare l’eredità del regime neonazista che ha preso il potere a Kiev dopo il putsch del febbraio 2014, compresa l’iniziativa dei suoi autori di sradicare e cancellare, sia fisicamente che legislativamente, tutto ciò che è russo, che si tratti della lingua russa, dei media, della cultura, delle tradizioni o della fede ortodossa canonica”, ha spiegato Lavrov.

“Anche la smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina sono all’ordine del giorno, insieme alla revoca delle sanzioni, al ritiro delle azioni legali e all’annullamento dei mandati di arresto, nonché alla restituzione dei beni russi sottoposti al cosiddetto congelamento in Occidente”, ha sottolineato.

La Russia insisterà inoltre per ottenere solide garanzie di sicurezza per proteggersi da qualsiasi minaccia “derivante da attività ostili della NATO, dell’Unione Europea e di alcuni dei loro Stati membri lungo il nostro confine occidentale”, ha concluso il ministro.

