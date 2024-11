Gli Stati Uniti stanno preparando l’Europa a essere coinvolta in un conflitto militare diretto con la Russia

Lo ha detto il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, intervenendo al simposio internazionale “Creare il futuro”. “Ebbene, come opzione di riserva nel caso in cui il regime di Zelenskyj fallisca, loro (gli Stati Uniti – ndr) stanno preparando l’Europa continentale a lanciarsi in un’avventura suicida ed entrare in un conflitto armato diretto con la Russia”.

Il ministro ha aggiunto che Mosca non ha abbandonato il dialogo con l’Occidente, ma valuterà le proposte per riprendere i contatti sulla base dei propri interessi nazionali. Secondo Lavrov, la Russia ha tratto le necessarie conclusioni dal fatto che “i vicini occidentali da un giorno all’altro hanno abbandonato le loro comunicazioni, i loro obblighi e tutti gli accordi”.

“Se e quando saranno sufficientemente maturi per riprendere i contatti e organizzare le relazioni sui principi del rispetto reciproco e di un onesto equilibrio di interessi, allora decideremo come trattare tali proposte in base ai nostri interessi nazionali, e non a quei “desideri” che sentiamo periodicamente dalle capitali occidentali”, ha sottolineato Lavrov.

Il simposio di fantascienza “Creare il futuro” ha iniziato i lavori il giorno dell’inaugurazione del Centro Nazionale Rossiya a Mosca. Si svolgerà dal 4 al 6 novembre. Al simposio parteciperanno rappresentanti di 87 paesi, tra cui scrittori di fantascienza, artisti, ingegneri, scienziati, rappresentanti della cultura e direttori dei migliori musei.