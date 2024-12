I centri decisionali a Kiev potrebbero essere obiettivi degli attacchi russi a seconda delle minacce esistenti, ma Mosca non colpisce mai le strutture civili

Lo ha detto ieri, giovedì 26 dicembre, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un’intervista ai media nazionali ed esteri. “Selezioniamo gli obiettivi per gli attacchi sul territorio dell’Ucraina, partendo esclusivamente dalle minacce alla Russia. Questi possono essere strutture militari e imprese di difesa. Anche i centri decisionali a Kiev possono essere tali obiettivi. Ma non è nelle nostre regole fornire attacchi di ritorsione contro obiettivi civili. Queste sono le regole dei nazisti che si sono trincerati a Kiev con il sostegno dell’Occidente e queste sono le regole di coloro che forniscono loro armi per distruggere semplicemente le infrastrutture civili e i civili”, ha affermato il ministro degli Esteri russo .

Ogni giorno Kiev lancia attacchi con veicoli aerei senza pilota e missili occidentali contro “ovvi obiettivi civili”, ha sottolineato Lavrov. “I civili vengono uccisi in questi attacchi. Gli attacchi vengono effettuati su ambulanze, mercati merci e altre strutture civili”, ha continuato il ministro degli Esteri russo.

“Nessuno degli stati occidentali che hanno fornito armi al regime nazista a Kiev lo ha mai messo in guardia dal impegnarsi in questa grave violazione del diritto internazionale umanitario e delle regole di guerra”, ha detto Lavrov.

“Finché il regime di Kiev continua a comportarsi in questo modo, e questo non solo è incoraggiato ma anche diretto dall’Occidente, compresa la Francia, noi risponderemo ma non nel modo in cui lo fa il regime di Kiev al momento, su vostra istigazione”, ha detto il ministro degli Esteri russo, rispondendo ad una domanda di un giornalista francese. “Miriamo esclusivamente alle strutture militari, ai siti militare-industriali e ad altre installazioni legate ai rifornimenti delle forze armate ucraine”, ha concluso Lavrov.