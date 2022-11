“Lavrov in ospedale”, ma il Ministro russo appare in video: “Giornalisti occidentali siano più corretti”

Mentre per i media occidentali Lavrov stava lottando tra la vita e la morte in ospedale, il ministro russo era invece a godersi il sole di Bali

Ennesima fake news dai media mainsteam occidentali: il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov sarebbe stato portato in ospedale Sanglah per presunti problemi cardiaci dopo il suo arrivo al vertice a Bali per il G20. L’ha riportato l’AP citando presunte autorità indonesiane.

Peccato – o fortuna per l’interessato – che fosse tutta una bufala: quando ha letto la notizia del suo “ricovero”, Sergey Lavrov stava in pantalonici e magliettina a godersi il sole di Bali sulla terra del lussuoso albergo dove si trova la delegazione russa.

I giornalisti occidentali devono essere “più corretti”, ha commentato direttamente il ministro degli Esteri russo in un video postato su Telegram dalla portavoce Maria Zakharova.

“Anche del nostro presidente si dice da dieci anni che è malato”, ha sottolineato il ministro degli Esteri russo, ricordando le tante fake sulla salute di Putin diffuse negli anni. Lavrov nel video ha poi aggiunto che stava lavorando a due discorsi che terrà domani ed ha mandato “un saluto a tutti”.