Lavrov: “Inaccettabile la presenza di forze di pace in Ucraina provenienti da paesi Nato sotto qualsiasi bandiera”

“Abbiamo spiegato oggi che lo spiegamento di truppe, di forze armate dei paesi della NATO, anche sotto altre bandiere, sia dell’Unione Europea che delle bandiere nazionali, non cambia nulla in questo contesto. Per noi, ovviamente, questo è inaccettabile”

Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a margine dei colloqui a Riad con alti funzionari statunitensi. Lavrov ha aggiunto che si è discusso “del tema del potenziale dispiegamento delle forze armate e delle forze di pace nel caso in cui il conflitto fosse risolto o si fosse raggiunto un accordo”.

Lavrov ha affermato che l’adesione alla Nato per l’Ucraina è inaccettabile, così come l’apparizione di truppe dei membri della Nato – anche se operassero lì sotto un’altra bandiera. “Oggi abbiamo spiegato ai nostri colleghi ciò che il Presidente Putin ha ripetutamente sottolineato: che l’espansione della Nato, l’assorbimento dell’Ucraina da parte dell’Alleanza Nord Atlantica, è una minaccia diretta agli interessi della Federazione Russa, una minaccia diretta alla nostra sovranità”, ha dichiarato Lavrov. “Abbiamo spiegato oggi che l’apparizione di forze armate degli stessi Paesi della Nato, ma sotto falsa bandiera, sotto la bandiera dell’Unione Europea o sotto bandiere nazionali, non cambia nulla a questo proposito. Ovviamente, per noi questo è inaccettabile”.

Russia e Stati Uniti hanno concordato di avviare un processo per risolvere il conflitto in Ucraina e di rimuovere le barriere per le missioni diplomatiche, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. I colloqui sono stati utili, le delegazioni russa e americana si sono ascoltate e hanno concordato di creare le condizioni per ripristinare pienamente la cooperazione tra i due Paesi, ha detto.

Le delegazioni russa e statunitense, oggi 18 febbraio hanno avuto colloqui a Riad che sono durati 4,5 ore. La Russia era rappresentata dal ministro degli Esteri Sergey Lavrov, dall’aiutante presidenziale Yury Ushakov e dall’amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) Kirill Dmitriev. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e l’inviato speciale per il Medio Oriente Stephen Witkoff rappresentavano la parte americana.