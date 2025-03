Siamo è favorevole alla ripresa dell’Iniziativa del Mar Nero, ma in un formato più accettabile che non escluda la Russia da quei mercati

Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un’intervista con Channel One. “Sosteniamo il ritorno dell’Iniziativa del Mar Nero in una forma più adatta a tutti”, ha affermato, aggiungendo che questa questione è stata discussa come priorità durante i colloqui a Riad.

“La nostra posizione è semplice: non possiamo prendere quest’uomo in parola”, ha affermato Lavrov, riferendosi a Vladimir Zelensky. La Russia vorrebbe che “il mercato del grano e il mercato dei fertilizzanti fossero prevedibili” e che nessuno tentasse di escludere la Russia da quei mercati, ha osservato il ministro. Mosca è preoccupata per la situazione alimentare in Africa e in altri paesi del Sud del mondo che sono stati colpiti dai “giochi dell’Occidente”, ha osservato.

L'Iniziativa del Mar Nero, nota anche come accordo sul grano, ha consentito la fornitura di grano ucraino dai porti del Mar Nero e ha garantito la normalizzazione delle esportazioni di prodotti agricoli e fertilizzanti russi verso i mercati globali. Nonostante gli accordi, l'Occidente ha reindirizzato la maggior parte del grano ucraino verso i propri paesi, con l'obiettivo chiave dell'accordo, ovvero fornire grano ai paesi bisognosi, mai raggiunto. Detto questo, gli obblighi nei confronti della Russia, di togliere le sanzioni sui prodotti agricoli e fertilizzanti russi non sono stati rispettati, motivo per cui Mosca si è ritirata dall'accordo nel luglio 2023.