Lavrov: “L’Occidente non cerchi la vittoria contro una potenza nucleare, è solo una bravata suicida”

“L’Ucraina e i suoi alleati occidentali non dovrebbero cercare di “combattere per la vittoria contro una potenza nucleare”

Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, in un discorso tenuto ieri notte all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, riporta il Kyiv Independent. Lavrov ha definito i tentativi occidentali di sconfiggere la Russia ”una bravata suicida. Non parlerò qui dell’insensatezza e del pericolo dell’idea stessa di cercare di combattere per la vittoria con una potenza nucleare, che è quello che è la Russia”, ha detto.

Le parole di Lavrov arrivano pochi giorni dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha esposto una revisione della dottrina nucleare di Mosca in una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il presidente ha annunciato che la Russia potrebbe rispondere agli attacchi missilistici convenzionali usando armi nucleari e ha indicato che Mosca tratterà qualsiasi attacco sostenuto da un Paese dotato di armi nucleari come un “assalto coordinato”.

Lavrov ieri nel suo discorso a New York, ha anche stroncato la formula di pace dell’Ucraina proposta dal presidente Zelensky, definendola un “ultimatum destinato al fallimento”.