Lavrov: “Non  trasferiremo la centrale nucleare di Zaporizhzhya né agli Stati Uniti né all’Ucraina, “La stazione è in buone mani”

Mosca non sta prendendo in considerazione l’ipotesi di trasferire la centrale nucleare di Zaporizhia né all’Ucraina né agli Stati Uniti; la stazione rimarrà russa

Lo ha affermato il Ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un’intervista rilasciata alla televisione americana CBS, smentendo l’affermazione di un giornalista americano secondo cui Mosca avrebbe ricevuto da Washington un’offerta di trasferire la centrale nucleare di Zaporizhzhya alla gestione congiunta di Stati Uniti e Ucraina.

Lavrov ha aggiunto che gli Usa non hanno presentato proposte riguardanti la centrale nucleare di Zaporizhzhya e, se dovessero pervenire, la Russia spiegherebbe che è impossibile apportare modifiche al controllo della centrale, ribadendo che è in “mani sicure”.

“No, non abbiamo ricevuto tale proposta e, se la riceveremo, spiegheremo che la gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhya è sotto la giurisdizione della società statale russa Rosatom, sotto la supervisione del personale dell’AIEA, che è costantemente presente sul sito e svolge attività di monitoraggio” ha affermato il Ministro degli Esteri russo.

Rosatom aveva precedentemente affermato che la centrale nucleare di Zaporizhzhya sarebbe diventata parte del sistema energetico russo dopo la fine delle ostilità.

Lavrov ha sottolineato che l’unica minaccia per la centrale nucleare di Zaporizhzhya proviene dall’Ucraina, che attacca costantemente la stazione, creando il rischio di una catastrofe nucleare.

Il ministro degli Esteri russo nell’intervista al canale televisivo CBS, ha anche spiegato cosa è pronta a fare la Russia nei negoziati con gli Stati Uniti e ha anche ammesso la ripresa del dialogo sul controllo degli armamenti.

“La Russia non sta negoziando l’integrità del suo territorio (riferendosi alle regioni ucraine annesse), il Presidente degli Stati Uniti lo capisce;

Mosca e Washington non comunicano “attraverso la stampa”; le parti si incontrano e cercano di capire come raggiungere un equilibrio di interessi”.

“L’amministrazione Trump è interessata a trovare tale equilibrio. Vogliono sinceramente comprendere meglio la posizione della Russia. E trovano questa comprensione. E comprendiamo meglio la posizione dell’America attraverso i negoziati, gli incontri e le discussioni che abbiamo avuto” ha concluso Lavrov.

