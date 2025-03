Lavrov paragona  Macron a Hitler e Napoleone: volevano conquistare e sconfiggere la Russia

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente francese Emmanuel Macron sono paragonabili a quelle di Adolf Hitler e Napoleone Bonaparte. “Perché hanno dichiarato apertamente: ‘Dobbiamo conquistare la Russia, dobbiamo sconfiggere la Russia’”

Lo ha detto in una conferenza stampa il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, aggiungendo che “A differenza dei suoi predecessori, che hanno anche cercato di combattere con la Russia — Napoleone, Hitler — il signor Macron non agisce in modo molto diplomatico”. Lo riporta la Tass.

Ed ancora: “Perché hanno dichiarato apertamente: ‘Dobbiamo conquistare la Russia, dobbiamo sconfiggere la Russia’. E apparentemente lui vuole la stessa cosa, ma per qualche motivo, dice che è necessario combattere la Russia in modo che non sconfigga la Francia, che la Russia rappresenta un pericolo per la Francia e l’Europa”, ha concluso Lavrov.