“Il presidente Trump pare che capisca quello che succede meglio di qualunque leader europeo, a parte Ungheria e Slovacchia, i cui leader sono persone molto riflessive”

lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, al forum diplomatico di Antalya, in Turchia. Ha inoltre confermato che non c’è stato alcun contatto, nemmeno indiretto, con l’omologo ucraino Andrii Sybiha, anche lui presente al forum.

Sempre durante una conferenza al forum diplomatico di Antalya, in Turchia, il ministro degli Esteri russo, ha affermato che l’unico modo per porre fine alla guerra con l’Ucraina è “eliminare le cause alla radice” del conflitto. “Quando parliamo di eliminare cause alla radice dei conflitti, tra cui quello ucraino, questo è l’unico modo per risolvere i conflitti: rimuovere le cause alla radice”, ha detto Lavrov,. Il presidente degli Stati Uniti, Donald “Trump è stato l’unico tra i leader occidentali che a dire che era stato un errore spingere l’Ucraina verso la Nato”, ha aggiunto il capo della Diplomazia di Mosca durante il suo intervento.

Lavrov ha inoltre riferito che il presidente russo, Vladimir Putin, si è dichiarato d'accordo rispetto a una nuova intesa per la navigazione sicura delle navi che esportano grano nel Mar Nero a patto che "non si ripetano gli errori del precedente accordo", in vigore dal luglio del 2022 per circa un anno, prima dell'uscita di Mosca dal patto. "È stata una delle cose che (il presidente americano Donald) Trump ha proposto nelle telefonate con Putin e Putin ha detto va bene ma si dovrebbe trovare un modo per cui non si ripetano gli errori del precedente accordo", ha detto Lavrov durante una conferenza al forum diplomatico di Antalya, in Turchia. "Gli americani stanno considerando (la situazione rispetto a una nuova iniziativa riguardo al Mar Nero) ma non ci hanno ancora risposto", ha aggiunto Lavrov.