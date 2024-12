Le minacce di Putin e del ministro degli Esteri Serghiei Lavrov “Gli Stati Uniti e i suoi alleati “prendano sul serio” il fatto che la Russia abbia testato il nuovo missile ipersonico Oreshnik sull’Ucraina”, fanno paura

Ieri, il capo delle forze armate britanniche, l’ammiraglio Tony Radakin, ha avvertito che il mondo si trova sull’orlo di una “terza era nucleare”, definita da molteplici sfide simultanee e indebolite misure di sicurezza che tenevano sotto controllo le minacce precedenti.

Il capo di stato maggiore della difesa, ha anche affermato che la Gran Bretagna deve riconoscere la gravità delle minacce che deve affrontare, anche se c’è solo una remota possibilità che la Russia, in conflitto con Kiev dal 2022, lanci un attacco nucleare diretto contro il Regno Unito o i suoi alleati della NATO. In un discorso al Royal United Services Institute mercoledì, Radkin ha affermato che mentre la Guerra Fredda ha visto due superpotenze tenute a bada dalla deterrenza nucleare e gli ultimi tre decenni sono stati caratterizzati da sforzi internazionali per limitare la diffusione delle armi nucleari, l’era attuale è “del tutto più complessa”.

L’avvertimento di Radakin è arrivato poco dopo che il ministro degli Esteri Serghiei Lavrov in un’intervista al giornalista americano Tucker Carlson, ha affermato che Mosca auspica che gli Stati Uniti e i suoi alleati “prendano sul serio” il fatto che la Russia abbia testato il nuovo missile ipersonico Oreshnik sull’Ucraina.

“Gli Stati Uniti e gli alleati Usa – ha aggiunto Lavrov – che forniscono queste armi a lungo raggio al regime di Kiev devono capire che saremmo pronti a usare qualsiasi mezzo per non permettere loro di avere successo in quella che chiamano sconfitta strategica della Russia e per difendere i nostri legittimi interessi”.