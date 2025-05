Lavrov: “Zelensky non ha la legittimità per firmare un trattato di pace”, il suo governo è “Хунта” (definizione di regime dittatoriale)

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “non ha la legittimità” per firmare un eventuale accordo di pace tra il suo Paese e la Russia. Mosca quindi non si sentirebbe garantita, e per trovare un firmatario “la migliore opzione” sarebbe quella che in Ucraina si svolgessero elezioni per scegliere un nuovo presidente

Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, rispondendo a giornalisti che gli chiedevano se la Russia sarebbe pronta a firmare con Zelensky un trattato di pace, ha risposto: “State mettendo il carro davanti ai buoi. Prima dobbiamo avere un trattato, e poi, quando è stato concordato, decideremo. Ma il presidente Zelensky, come il presidente Putin ha detto ripetutamente, non ha legittimità”.

Lavrov ha ricordato che il mandato di Zelensky è scaduto nel maggio del 2024 senza che fossero indette nuove elezioni a causa della legge marziale in vigore nel Paese. L’attuale Costituzione ucraina, ha aggiunto il ministro russo, sembra indicare come possibile firmatario che Mosca accetterebbe il presidente della Verkhovna Rada, il Parlamento monocamerale ucraino. “Ma forse la migliore opzione sarebbe quella di tenere elezioni”, ha concluso Lavrov.

Inoltre. il ministro degli Esteri russo, ha evidenziato che Volodymir Zelensky ha vietato le comunicazioni con Vladimir Putin ma gira in tutto il mondo affermando che il leader russo non vuole avere contatti con lui. “Non siamo stati noi a non volere contatti. Zelensky ha detto che non si sarebbe mai seduto accanto a Putin. Lavrov ha definito “inadeguate” le azioni di Zelensky. Secondo il diplomatico, è difficile capire cosa farà il presidente ucraino di volta in volta, ad esempio quando sarà in Sudafrica o in Europa.

Il ministro è poi tornato a porre come condizione la destituzione di Zelensky chiamando il suo governo Хунта, ossia giunta o junta, termine che in russo non indica in modo neutro un amministrazione locale ma è adottato solo per i regimi dittatoriali, in particolare sudamericani: “Se il cosiddetto governo, la junta di Zelensky, conta sul fatto che in qualche modo si raggiungerà un accordo sulla cessazione delle ostilità e che ciò che resta dell’Ucraina vivrà sotto le loro leggi… questa è un’illusione, questo non può essere permesso in nessun caso. Sul territorio dell’Ucraina milioni di persone parlano russo, è la loro lingua madre, e metterli sotto la junta che ha vietato anche di parlare in russo, sarebbe solo un grande crimine. Spero e sono sicuro che non lo permetteremo”. Lavrov ha infine definito “molto pericolosa” la “militarizzazione dell’Europa”.

Redazione Fatti & Avvenimenti

