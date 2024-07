Le Pen: ‘Con Bardella premier revoca a Kiev d’uso di armi francesi in Russia e non verranno inviati soldati in Ucraina’

“Se Emmanuel Macron vuole inviare truppe in Ucraina e il primo ministro è contrario, allora non verranno inviate truppe in Ucraina: l’ultima parola spetta al primo ministro”

Lo ha detto alla CNN Marine Le Pen, leader del partito francese di estrema destra Raggruppamento Nazionale (RN), promettendo che lunedì se ci sarà un primo ministro del suo partito impedirà a Kiev di usare armi a lungo raggio fornite dalla Francia per colpire in Russia.

Questa una parte dell’ampia intervista che Marine Le Pen ha rilasciato giovedì a Christiane Amanpour della CNN prima del voto di domenica per il secondo turno delle elezioni parlamentari anticipate in Francia, indette da Macron dopo gli straordinari risultati delle elezioni europee del Rassemblement National di maggio. Inoltre la leader di RN ha fatto a pezzi l’attaccante della nazionale di calcio, Kylian Mbappé, per i vari annunci fatti a favore della sinistra, demonozzando la destra.

Presentandosi con fermezza come nel mainstream politico francese, Le Pen ha mostrato di essere fiduciosa e combattiva, a pochi giorni da quella che potrebbe essere è la più grande vittoria politica della sua carriera. Secondo i sondaggi, lunedì mattina il Rassemblement Nazionale potrebbe ottenere una quota di maggiore dei 577 seggi dell’Assemblea Nazionale, anche se difficilmente raggiungerà la maggioranza assoluta di 289 deputati, ma Macron probabilmente offrirà loro la possibilità di scegliere il prossimo primo ministro del Paese, anche s il giovane delfino di Le Pen, Jordan Bardella, ha già affermato che accetterà la carica di primo ministro solo se RN vincerà con un margine sufficientemente ampio.

Se ci fosse un premiership della RN, si instaurerebbe una “coabitazione” travagliata con la presidenza centrista di Macron, soprattutto su politiche centrali come il sostegno francese alla guerra dell’Ucraina contro la Russia.

Oltre a bloccare potenziali dispiegamenti di truppe in Ucraina proposto da Macron, Le Pen ha detto alla CNN che anche il permesso di Kiev di utilizzare missili a lungo raggio forniti dalla Francia all’interno della Russia sarà revocato. Macron è stato uno dei primi leader a consentire pubblicamente all’Ucraina di colpire obiettivi all’interno della Russia con armi occidentali, ponendo le basi affinché Washington facesse lo stesso.

A parte lo schieramento di truppe, Le Pen ha affermato che la sua unica “linea rossa” sull’Ucraina è impedire alla Francia di diventare un “cobelligerante” nel conflitto attraverso l’uso di missili francesi a lungo raggio contro obiettivi sul suolo russo. La maggior parte dei leader occidentali attualmente non ritiene che tali forniture costituiscano una cobelligeranza con l’Ucraina.

La convivenza con Emmanuel Macron, fermamente filo-europeo, nel caso RN avrà i numeri, innescherebbe forti complicazioni. In cima alla lista delle divergenze ci sarà probabilmente la politica estera, dove Le Pen e Macron raramente vanno d’accordo. Un governo di estrema destra sarebbe però una buona notizia per il presidente russo Vladimir Putin. In passato la Le Pen si è trovata nei guai con la Russia. Si è vantata della sua ammirazione per Putin, si è rifiutata di condannare l’annessione della Crimea da parte di Putin nel 2014 e ha persino chiesto un enorme prestito a una banca russa.