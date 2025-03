Le Pen condannata a 4 anni e 5 di ineleggibilità. Stop alla corsa per l’Eliseo. Solidarietà da Salvini a Orban, fino al Cremlino

Oggi lunedì 31 marzo, la giudice Benedict de Pertuis di un tribunale francese ha dichiarato la leader di estrema destra Marine Le Pen, colpevole di appropriazione indebita di fondi UE. La pena sarà immediatamente esecutiva. Ordinati anche 4 anni di carcere, commutati in 2 di braccialetto elettronico

In vista delle elezioni presidenziali della primavera del 2027, in Francia è iniziata la “Pulizia pre-elettorale”, Marine Le Pen indicata da tutti i sondaggi come la candidata più votata per la corsa all’Eliseo, con la prassi consolidata delle sinistre della via giudiziale, si è liberata della principale sfidante.

La leader del partito francese Rassemblement National, è stata dichiarata colpevole di appropriazione indebita di fondi del bilancio dell’UE, accusata di aver utilizzato in modo improprio 2,9 milioni di euro di proprietà del Parlamento europeo.

Secondo il verdetto della giudice Benedict de Pertuis, Marine Le Pen è stata condannata a quattro anni di carcere, due dei quali da trascorrere con il braccialetto elettronico e gli altri due con sospensione della pena. Inoltre gli è stata inflitta una multa di 100 mila euro e non potrà candidarsi alle elezioni per i prossimi cinque anni, poiché per quel periodo il suo diritto di voto è revocato. Il partito, invece, è stato condannato al pagamento di un’ammenda pari a 2 milioni di euro oltre che alla confisca di 1 milione di euro sequestrati durante l’inchiesta. Nello stesso processo, 23 imputati del suo partito, sono stati condannati a pene che vanno dai sei mesi di prigione, con sospensione della pena, ai quattro anni, di cui due anni di carcere (la pena massima è stata inflitta a Le Pen), accompagnate, a seconda dei casi, da multe e pene di ineleggibilità, talvolta sospese. Solo un imputato è stato assolto.

Con questa sentenza la corsa di Marine Le Pen all’Eliseo è di fatto finita. La sentenza del tribunale di Parigi la dichiara ineleggibile, con effetto immediato, per i prossimi cinque anni e quindi non potrà candidarsi alla presidenza della Francia nel 2027. Marine Le Pen ha lasciato il tribunale senza attendere la proclamazione del verdetto, annunciando che in serata intende rilasciare un’intervista alla televisione francese.

Poco dopo che la notizia si è diffusa, i rappresentati della destra europea, ad iniziare da Matteo Salvini, passando per Viktor Orban, fino ad arrivare al portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, hanno criticato la sentenza del tribunale di Parigi, definedola “politica”.

Dal Cremlino il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha parla di “violazione delle norme democratiche. “I nostri osservatori nelle capitali europee indicano che i Paesi non esitano assolutamente ad andare oltre i confini della democrazia nel corso del processo politico”, ha detto Peskov, aggiungendo che Mosca “non vuole interferire negli affari interni della Francia e non lo ha mai fatto”, ma a suo parere “le norme democratiche vengono violate”.

Simile il commento del primo ministro ungherese, Viktor Orban: “Je suis Marine!”, ha scritto sul suo profilo X. Per Matteo Salvini: “Chi ha paura del giudizio degli elettori, spesso si fa rassicurare dal giudizio dei tribunali. A Parigi hanno condannato Marine Le Pen e vorrebbero escluderla dalla vita politica. Un brutto film che stiamo vedendo anche in altri Paesi come la Romania. Quella contro Marine Le Pen è una dichiarazione di guerra da parte di Bruxelles, in un momento in cui le pulsioni belliche di von der Leyen e Macron sono spaventose. Non ci facciamo intimidire, non ci fermiamo, avanti tutta amica mia!”. La delegazione della lega al parlamento Ue ha rincarato poi la dose: “Una sentenza politica e sproporzionata – hanno scritto – È evidente come si cerchi con ogni mezzo di sovvertire le chiare tendenze elettorali emerse degli ultimi anni in Francia. Riteniamo la decisione dei giudici il più grande scandalo giudiziario della Quinta Repubblica. Oggi non è Marine Le Pen o il Rassemblement National a essere colpito, ma la democrazia. A Marine Le Pen e ai colleghi, amici e alleati del RN la solidarietà della delegazione della Lega al Parlamento europeo” Pubblicità Pubblicità