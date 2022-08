Le sanzioni uniscono invece di dividere: Russia e Iran stringono legami in chiave anti-USA

Russia e Iran stanno rafforzando le relazioni alla luce delle sanzioni occidentali contro i due stati e questa cosa preoccupa Washington. A dirlo, l’editorialista Benoit Faucon nella sua colonna per il Wall Street Journal.

Secondo l’articolo, “Iran e Russia stanno stringendo legami più stretti che mai, poiché il loro isolamento internazionale spinge i due fedeli nemici americani verso una maggiore cooperazione commerciale e militare, allarmando Washington”.

“I due stati condividono un’opposizione a un ordine mondiale guidato dagli Stati Uniti ed entrambi subiscono le dure sanzioni statunitensi. Ma fino a quest’anno, le loro relazioni erano state appesantite da agende opposte in Siria, dallo storico sospetto dell’Iran di interferenze straniere e dal ruolo storico della Russia come potenza dominante in Asia centrale e nel Caucaso”, scrive Faucon.

L’editorialista sostiene poi che “una più stretta alleanza Russia-Iran aiuterebbe entrambi i paesi a mitigare l’impatto delle sanzioni occidentali trovando nuovi mercati per i loro prodotti e rafforzando la cooperazione militare”.

Allo stesso tempo, secondo l’articolo “Complessivamente, il commercio bilaterale è aumentato del 10% tra Russia e Iran quest’anno. Nel 2021, il commercio tra i due paesi è aumentato dell’80%, raggiungendo i 4 miliardi di dollari, secondo la Russia”.