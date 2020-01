Le sardine non si legano… ma con la Sicilia: ieri diverse manifestazioni con piazze vuote, solo 300 a Palermo

Ieri le Sardine si sono date appuntamento in nove piazze delle province siciliane: volevano riempirle, ma la manifestazione più riuscita è stata quella di Palermo dove erano circa 300

I raduni erano previsti a: Palermo in piazza Sant’Anna; a Catania in piazza Bellini; a Siracusa in piazza Archimede; a Enna in via Mercato Sant’Antonio; ad Agrigento in piazza Cavour; a Trapani nel palazzo Cavarretta; a Milazzo (Me) in via Giacomo Medici; a Modica (Rg) in piazza Principe di Napoli; a Delia (Cl) in piazza del Carmelo.

Otre a cantare la solita Bella ciao, le sardine questa volta volevano parlare di infrastrutture, viabilità e del lavoro con particolare riferimento ai giovani che sono costretti a lasciare la Sicilia per trovare occupazione altrove, ma alla fine tranne che a Palermo, a causa dell’esiguità dei presenti, si è preferito cantare.

Le poche notizie pervenute sulle varie manifestazioni, – che evidenziano uno scarso entusiasmo per la riuscita dell’iniziativa – ci descrivono piazze con poche decine di presenze, l’unica e non poteva essere altrimenti con un coinvolgimento decente, è stata Palermo, dove – come riportato dal giornale PalermoToday.it – c’erano circa 300 persone, che per una città capoluogo di Regione, con oltre un milione di abitanti, non rappresentano di certo un successo.

Le sardine ieri pomeriggio in piazza Sant’Anna, nel cuore del centro storico di Palermo, guidate dal referente locale del movimento Leandro Spilla, hanno scandito lo slogan “La Lega all’Ars è una follia”. Che non sia stato un successo lo dicono i numeri, non si è infatti ripetuta la partecipazione della prima iniziativa in piazza Verdi, ma a loro dire, la cosa non li preoccupa.

Sicuramente non saranno preoccupati, ma il dato di ieri dimostra che le sardine non si legano, ma con i siciliani.







Arrivano le foto delle Piazze che pubblicheremo di seguito.

Questa è la piazza di Modica, (RG). Foto di Ignazio Giunta postata su facebook