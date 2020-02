Le tre ricercatrici che hanno isolato il Coronavirus dicono “NO” a Sanremo: “Siamo in emergenza”

Le tre ricercatrici dello Spallanzani che hanno isolato il Coronavirus, hanno detto no alla loro presenza al Festival di Sanremo: “Impossibile esserci, siamo in emergenza”

Concetta Castilletti, cinquantaseienne ragusana laureata a Catania, Francesca Colavita, 30 anni, nata a Campobasso che per prime in Italia hanno isolato il Coranivirus e la dottoressa Maria Capobianchi che guida il team dell’Inmi Spallanzani, di Roma, hanno ringraziano per l’invito arrivato dagli organizzatori del Festival di Sanremo che li volevano sul palco, ma, con una nota del direttore generale Marta Branca, hanno rifiutano: “Impossibile esserci, siamo in emergenza”.

Amadeus, presentatore e direttore artistico della kermesse, ha invitato i tre ricercatori che hanno isolato il coronavirus all’ospedale Spallanzani di Roma, ma il direttore generale dell’Inmi, Marta Branca, ha declinato l’invito: “Mi rammarico di non avere potuto accettare il lusinghiero invito alla partecipazione del personale di ricerca dell’Istituto da me diretto a partecipare al Festival di Sanremo, ma come certo comprenderà, visti i tempi stretti e la situazione di emergenza sanitaria in cui ci troviamo non è stato purtroppo possibile organizzare la partecipazione delle nostre ricercatrici. Porgo comunque anche a nome della dottoressa Capobianchi e del suo team i più sentiti ringraziamenti per la vostra attenzione”.

Molto garbata la risposta e aggiungiamo noi, “intelligente”, che ha tolto qualsiasi ipotesi di polemiche, che sarebbero potuto nascere dalla loro partecipazione ad un festival, che quest’anno come non mai è stato investito di polemiche politiche.