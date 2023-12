Leader Hamas a Gaza: è battaglia senza precedenti, abbiano “schiacciato” le truppe israeliane e le stiano decimando

“È una battaglia feroce, violenta e senza precedenti contro Israele”, ha detto Yahya Sinwar, il leader di Hamas a Gaza, nel suo primo messaggio dal 7 ottobre, l’uomo che è considerato il ‘cervello’ dell’attacco a Israele, aggiungendo che il gruppo islamista non si arrenderà



Il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, afferma che i combattenti del gruppo hanno inflitto pesanti perdite alle forze israeliane. In un messaggio al capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, e agli altri componenti, Sinwar parla di una “battaglia feroce, violenta e senza precedenti” delle Brigate al-Qassam, il braccio armato di Hamas, contro le forze israeliane. Secondo il leader del gruppo, le Brigate al-Qassam hanno attaccato almeno 5.000 soldati israeliani, uccidendone un terzo.

Numeri in contrasto con il bollettino ufficiale delle forze israeliane (Idf) che conferma che sono 156 i caduti dall’inizio, a fine ottobre, delle operazioni di terra nella Striscia di Gaza. Sinwar parla anche di 750 mezzi militari israeliani completamente o parzialmente distrutti. Il leader di Hamas a Gaza sostiene che le Brigate al-Qassam abbiano “schiacciato” le truppe israeliane e le stiano decimando.

Il braccio armato del gruppo, conclude in quello che secondo i media israeliani è il suo primo messaggio pubblico dal terribile attacco del 7 ottobre in Israele, non si sottometterà “alle condizioni” israeliane per la fine delle ostilità. Secondo il ministero della Salute di Gaza, sotto il controllo di Hamas, i morti nella Striscia sono più di 20.000.