Lega Sicilia. Ciro Miceli nominato Responsabile Regionale del Dipartimento Agricoltura e Allevamento

Il noto professionista di Burgio (Ag), saccense d’adozione, nominato nel corso di una conferenza stampa ieri alla presenza di Matteo Salvini

Ciro Miceli, da ieri, è ufficialmente il Resposabile Regionale del Dipartimento Agricoltura e Allevamento della Lega. La nomina del noto agronomo ed imprenditore di Burgio (Ag) è stata ufficilizzata durante una conferenza stampa alla presenza del leader Matteo Salvini e del commissario regionale, il senatore ed ex sottosegretario Stefano Candiani.

“Un incarico che per me rappresenta un grande onore ma anche un onere, che cercherò di svolgere ed assolvere nel migliore dei modi, continuando come sempre a stare nei territori in modo capillare, affianco agli agricoltori ed allevatori, accogliendo qualsiasi proposta, qualsiasi problema, qualsiasi iniziativa che possa essere costruttiva per un comparto che attualmete vive un periodo di forte crisi”, ha dichiarato Miceli.



“Con umiltà, serietà, onestà e determinazione, – ha poi continuato il dirigente leghista – posso confermare come agricoltore e come tecnico agronomo, che la nostra Agricoltura Siciliana, sarà salvaguardata, difesa, rivalutata e rilanciata, dando risposte con azioni concrete sul territorio, e su ogni fronte, perché l’agricoltura rappresenta il bene primario, ed è il vero volano dell’economia territoriale. Nessun agricoltore ed allevatore rimarrà da solo e nessuno rimarrà indietro”.