Legge bilancio alla Camera: governo pone la fiducia, il voto domani alle 11

Il ministro ai Rapporti con il Parlamento ha posto la fiducia sulla manovra e poi si è scusato personalmente e a nome del governo “per il ritardo con cui sono iniziati i lavori” slittati prima alle 13 di oggi e infine a domani

“So che le giustificazioni stanno a zero e non intendo ricorrere lo scaricabarile come pure potrei”, ha aggiunto Ciriani. Ha ribadito il suo “massimo impegno affinché tutti i ministeri garantiscano doverosamente e prioritariamente la presenza in Aula e nelle commissioni affinché episodi del genere non si verifichino più.

Il voto di fiducia è stato fissato per domani a partire dalle 11, mentre le dichiarazioni di voto inizierebbero dalle 12.30, poi dopo la votazione sulle dimissioni di Enrico Letta da deputato, si procederà con le votazioni sui restanti, articoli, emendamenti e odg.per poi proseguire con la chiama e intorno alle 14.20 gli ordini del giorno. Intorno alle 18-19 dovrebbe svolgersi il cdm sulla nota di variazione di bilancio, quindi dalle 21 dichiarazioni di voto e votazione finale alle 22.30. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo della Camera.

La seconda lettura in Senato partirà invece lunedì 23 in commissione, mentre l’ok dell’Aula è previsto tra Natale e Capodanno.