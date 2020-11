Legge & Diritto. A spasso con il cane: la museruola è obbligatoria o facoltativa?

Chi ha un cane in casa ha la necessità di fargli fare una passeggiata all’aperto, in questo caso la museruola è obbligatoria? Vediamo cosa dice la legge a riguardo



Avere, curare e portare con sé il proprio cane, oltre che far bene alla salute propria e dell’animale domestico, è un piacere incomparabile. Ma per portare il proprio cane in giro nelle aree urbane è obbligatorio utilizzare la museruola oppure no?

Per quanto non piaccia a molti padroni, la museruola rientra tra quelle precauzioni che ogni detentore di un cane dovrebbe avere cura di portare sempre con sé. Ma si tratta di un obbligo? È obbligatorio averla con sé ed applicarla qualora si presentino situazioni potenzialmente pericolose. In altre parole, i padroni devono sempre avere in borsa la museruola in modo da utilizzarla se il cane si agita, diventa aggressivo e risulta pericoloso per gli altri animali o persone.



L’Ordinanza del 6 Agosto 2013, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, prevede che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.

Questa responsabilità si estende anche a chi, pur non essendo il proprietario del cane, lo ha con sé o lo ha in custodia (detentore responsabile).

La stessa Ordinanza, ai fini preventivi, prevede che il proprietario o il detentore dell’animale debba adottare determinate misure:

– utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a 1,50 mt durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

– portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

– affidare il cane solo a persone che siano in grado di gestirlo correttamente;

– acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

– assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

In buona sostanza, non si impone di far indossare al cane sempre la museruola, ma di portarla con sé, applicandola solo in base alle circostanze e, dunque, se esiste un concreto rischio che il cane possa arrecare danno a persone o ad altri animali o quando v’è specifica richiesta di una pubblica autorità.

Inoltre, anche se non è obbligatorio, è sempre utile pensare di sottoscrivere una polizza assicurativa che tuteli il padrone in caso di danni causati dall’animale ad altri.

La responsabilità del proprietario o di chi ha in custodia o detiene l’animale per i danni cagionati da quest’ultimo sussiste sia in sede civile che in sede penale.

In ordine alla responsabilità civile, l’art. 2052 c.c. impone a carico dei soggetti suindicati di risarcire i danni che il cane ha cagionato a terzi (o ai loro beni o animali) e ciò sia nell’ipotesi in cui l’animale fosse sotto la sua custodia sia nell’ipotesi in cui fosse smarrito o fuggito. L’unico modo per andare esente da responsabilità sarebbe quello di dimostrare che il danno causato dal cane sia dovuto al caso fortuito, cioè ad un evento imprevisto, imprevedibile e inevitabile.

Quanto alla responsabilità di natura penale, a prescindere da un’aggressione vera e propria, la legge punisce con una sanzione amministrativa da 25 euro a 258 euro chiunque lascia liberi o non custodisce con le dovute cautele animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta (art. 672 c.p.). Nei casi di aggressione di persone, il proprietario o il detentore può incorrere nel reato di lesioni colpose o in quello di omicidio colposo, qualora ne derivasse la morte dell’aggredito.

È possibile incorrere in responsabilità penale anche nel caso in cui vittima dell’aggressione del tuo cane senza museruola non sia una persona ma un altro animale: in questo caso si potrebbe rispondere del reato di maltrattamento o uccisione di animali.

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.