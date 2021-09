Legge & Diritto. Aggressioni a medici e infermieri: approvata la legge in materia di sicurezza. Ecco cosa si rischia

Gli atti di aggressione di natura fisica e verbale nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie non sono sporadici episodi di cronaca ma un problema reale che oggi ha assunto la dimensione di un vero e proprio allarme sociale

L’emergenza da Covid-19 ha favorito l’aumento vertiginoso di tali aggressioni e ha reso necessario l’intervento normativo volto a contrastarle e a prevedere misure di prevenzione e norme penali ad hoc al fine di garantire la sicurezza dell’intera categoria.

È proprio nel corso di questa pandemia che è entrata in vigore la legge 14 agosto 2020, n. 113, recante le “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”, pubblicata in GU n.224 del 9.9.2020. Ratio della nuova legge è quella di offrire al personale sanitario una specifica tutela giuridica, fornendo loro gli strumenti necessari per prevenire ulteriori violenze e superare i limiti previsti dalla normativa vigente che obbliga a denunciare tali azioni.



La legge in esame si riferisce alle professioni sanitarie e socio-sanitarie. Le professioni sanitarie, individuate ai sensi dell’art. 4 e da 6 a 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono quelle riservate agli iscritti agli albi professionali degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici e chimici, delle professioni infermieristiche, di quelle di ostetrica, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché degli osteopati e dei chiropratici e, infine, degli psicologi. Le professioni socio-sanitarie, individuate dall’art. 5 della stessa legge n. 3 del 2018, comprendono i profili professionali dell’operatore socio-sanitario, dell’assistente sociale, del sociologo ed educatore professionale.

Al fine di realizzare una tutela preventiva nei loro riguardi e di promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio, la stessa legge prevede, all’art.2, l’istituzione presso il Ministero della Salute dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, al quale è riconosciuto il compito di monitorare gli episodi di violenza o di eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai loro danni; di monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche promuovendo l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza.

Ma anche di promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti; di promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in équipe; infine, di promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

Inoltre, il legislatore ha previsto che le strutture presso le quali opera il personale sanitario o socio-sanitario prevedano nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire il loro tempestivo intervento (art. 7).

Quanto alle misure volte al rafforzamento della tutela penalistica, la legge 113/2020 interviene sul testo dell’art. 583-quater c.p., aggiungendo un secondo comma. Più precisamente, l’art. 583-quater prevede, al comma 1, che nell’ipotesi “di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni”.

Per effetto del secondo comma, introdotto dall’art. 4 della legge 113/2020, tale inasprimento delle pene si applica anche “in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività”.

Affinché sia configurabile la nuova circostanza aggravante di cui all’art. 583-quater c.p., è necessario che le lesioni gravi o gravissime siano commesse “a causa o nell’esercizio” dell’attività sanitaria e cioè che sussista un nesso funzionale tra la condotta di lesioni e l’attività esercitata. Troverà, dunque, applicazione l’aggravante ex art. 583-quater, comma 2 c.p., quando l’aggressione è connessa all’attività del sanitario, anche se l’atto violento è realizzato al di fuori del luogo in cui è stata resa la prestazione. La norma non sarà applicabile, invece, quando il motivo che sta alla base dell’aggressione non è logicamente connesso all’attività sanitaria.

La legge n. 113/2020, inoltre, ha aggiunto il comma 11 octies all’art. 61 c.p., che contempla le circostanze che vanno ad aggravare un reato commesso e consiste nell’ “avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività”.

L’intervento legislativo ha toccato anche l’ambito della procedibilità in relazione agli artt. 581, comma 1 c.p. e 582, comma 2, c.p. L’art. 581 c.p. prevede il reato di percosse, punibile a querela della persona offesa, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente. Per effetto della L. 113/2020, il legislatore ha disposto che, qualora ricorra l’aggravante prevista dall’art. 61, n. 11-octies, c.p., in deroga alla disciplina ordinaria, non sarà necessaria la querela della persona offesa ma il reato è procedibile d’ufficio. Con l’introduzione della nuova legge, la procedibilità d’ufficio è disposta anche nelle ipotesi di lesioni personali (art. 582 c.p.) da cui derivi una malattia con una durata non superiore ai venti giorni ed il fatto è aggravato ex art. 61, n. 11-octies c.p.

Il sistema sanzionatorio è poi completato dalla fattispecie di illecito amministrativo introdotta dalla L. 113/2020. Ciò mette in chiara evidenza l’intento del legislatore di non lasciare impunita alcuna forma di aggressione nei confronti del personale sanitario. Infatti, l’art. 9 della L. 113/2020 prevede che, qualora il fatto non consente di configurare un reato, “chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000”.

Con la legge in esame è stata istituita una giornata nazionale dell’educazione e della prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, volta a sensibilizzare anche la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza (art. 8). Infine, a chiusura del testo di legge, l’art. 10 introduce una clausola di invarianza finanziaria, che prevede che l’attuazione della presente legge avvenga senza l’impiego di nuovi o di maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò conduce ad un polemico giudizio a tal proposito, in quanto risulta abbastanza difficile immaginare che obiettivi ambiziosi possano essere realizzati senza l’impiego di ulteriori risorse.

Legge & Diritto è una rubrica quindicinale a cura della dott.ssa Francesca Santangelo.

Nata a Sciacca il 04-08-1984. Ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Classico “Tommaso Fazello” di Sciacca e la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo. Dal 2016 al 2018 ha frequentato il praticantato forense in ambito civile, penale e processuale con attività di studio e presso il Tribunale di Sciacca. Nel 2018 ha frequentato un corso di formazione in ambito criminologico “Criminal Profiler – Dall’analisi della scena del crimine al profilo psicologico criminale” nel 2019 ha acquisito le competenze base su “La scena del crimine”, con relativi attestati. Ad oggi procede gli studi per approfondire le tematiche giuridiche che saranno oggetto della sua professione.