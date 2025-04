Legge & Diritto. Con l’usucapione è possibile acquisire la proprietà di un bene tramite possesso continuato nel tempo: ecco come

L’usucapione è un istituto giuridico regolato dall’Art.1158 e seguenti del codice civile, tramite il quale è possibile di acquisire la proprietà di un bene per il possesso continuato nel tempo, per un periodo definito dalla legge, senza testamento, atto o contratto

Ciò premesso, vediamo quali requisiti sono necessari per l’acquisizione tramite usucapione di un bene che può essere mobile o immobile, con la differenza che i tempi richiesti variano. L’usucapione ordinaria richiede 20 anni per i beni immobili e 10 anni per i beni mobili, mentre per l’abbreviata sono richiesti 10 anni per i beni immobili e 3 anni per i beni mobili registrati. Inoltre il semplice trascorrere del tempo non è sufficiente; il possessore deve agire come se fosse il vero proprietario del bene, non limitandosi a un semplice uso sporadico o occasionale.

Ma non è tutto, perché si configuri l’usocapione del bene, bisogna si verifichino diverse condizioni:

Il possesso deve essere pacifico, ininterrotto, manifesto e inequivoco;

Il possesso deve corrispondere all’esercizio del diritto reale;

Il possesso non deve essere tollerato dal titolare del diritto;

Il possesso deve essere continuato e non interrotto.

La legge prevede che tale possesso debba essere accompagnato da azioni che dimostrino chiaramente la volontà di considerarsi il proprietario, come la recinzione del terreno, la modifica della sua destinazione d’uso o la costruzione di edifici. Va precisato che la modalità di acquisizione e gestione non deve essere caratterizzata da atti di violenza, né ottenuta attraverso comportamenti clandestini o illeciti. La natura pacifica del possesso, infatti, è un altro requisito essenziale perché possa applicarsi l’usucapione.

Va precisato però, che le attività più ordinarie, come la semplice coltivazione o l’utilizzo del terreno per il parcheggio di veicoli, spesso non vengono ritenute sufficienti a indicare un’effettiva proprietà sul bene, poiché potrebbero essere compatibili con un uso tollerato dal legittimo detentore o regolato da accordi convenzionali.

Se queste condizioni sono rispettate, l’usucapione è possibile senza bisogno dell’intervento del giudice, senza accordo tra le parti e a titolo originario, cioè senza derivare dalla trasmissione del precedente titolare del diritto. Ma anche se l’usucapione si realizza automaticamente al termine del periodo previsto, è comunque necessaria una sentenza giudiziaria che ne accerti i presupposti e ne decreti il passaggio formale della proprietà.

La procedura prevede la presentazione di una domanda di usucapione al tribunale competente, accompagnata dal tentativo di mediazione obbligatoria per evitare il giudizio. Qualora la mediazione non produca un accordo, il tribunale procederà a valutare la documentazione e le testimonianze fornite dal possessore per verificare che l’uso del bene sia stato pacifico e continuo.

La sentenza emessa dal giudice sostituirà l’atto notarile solitamente richiesto per i trasferimenti di proprietà e dovrà essere trascritta nei registri immobiliari per formalizzare il passaggio di titolarità.

Infine, è fondamentale che il vero titolare del bene non intraprenda azioni legali per rivendicare i suoi diritti durante il periodo di possesso, ciò compoterebbe l'interruzione del processo di usucapione. Il proprietario del bene infatti può interrompere il decorso del termine necessario per l'usucapione notificando al possessore un atto giudiziario, come un'intimazione a lasciare il bene. Questa azione può prevenire il compimento del ventennio richiesto per l'acquisizione automatica della proprietà. Inoltre, se il possessore riconosce esplicitamente l'altrui proprietà, ad esempio mediante una dichiarazione ufficiale, il processo di usucapione viene annullato, impedendo la maturazione dei requisiti legali.