Legge & Diritto. Cosa rischia un nullatenente che non paga una sanzione o un qualsiasi debito?

Una qualsiasi persona, una ditta privata o un Ente Pubblico che vanta un credito verso un cittadino insolvente, avvalendosi delle norme in vigore inizia un’azione risarcitoria, ma se il debitore è un nullatenente cosa succede?

Chi non paga un debito, che siano finanziamenti, prestiti, imposte, tasse, multe o il protesto di un assegno, fatture, dopo la messa in mora tramite una lettera raccomandata o una pec, rischia il pignoramento dei beni e se il creditore è una banca o una finanziaria sarà anche segnalato alla Centrale Rischi Interbancaria, col risultato ch\e non potrà più emettere assegni e ottenere ulteriori prestiti.

Stesso discorso anche si tratti di sanzioni come ad esempio di essere beccato senza biglietto sul treno o di violazioni di ordinanze comunali, per il sistema di riscossione la procedura di recupero è identica: il credito viene iscritto a ruolo e affidato all’Agente per la riscossione esattoriale che procede al recupero coattivo. Per le somme dovute allo Stato ad agire è l’Agenzia Entrate Riscossione, per gli enti locali di solito è una società privata convenzionata con il Comune, la Provincia o la Regione.

I mezzi di riscossione si concretizzano per tutti con il pignoramento dei beni del debitore, per le entrate pubbliche inoltre l’Esattore può anche iscrivere un fermo amministrativo sull’auto del debitore, cosa che il creditore privato non ha facoltà di fare.

L’Agente per la riscossione che abbia ricevuto l’incarico di recuperare le somme dovute a titolo di imposte, tasse e sanzioni notifica prima la cartella esattoriale e poi avvia le pratiche di recupero crediti, verificando tramite l’Anagrafe Tributaria quali redditi o conti correnti sono intestati al debitore. Come anticipato, tale soggetto può iscrivere un fermo auto anche se il debito è di importo irrisorio. Tuttavia, esistono 3 casi specifichi in cui il fermo amministrativo non può essere applicato: per auto destinate al trasporto di disabili, per auto destinate ad attività lavorative e per auto cointestate, ma solo se l’altro proprietario sia un disabile con la legge 104.

Ma cosa succede se sul debitore non si trova nulla di pignorabile nel patrimonio?

In questo caso, l’Esattore lo comunica all’ente titolare del credito (ad esempio il Comune) che può richiedere un ulteriore tentativo di riscossione oppure procedere al discarico della cartella con conseguente rinuncia alla riscossione. In ogni caso, la cartella viene comunque scaricata dopo cinque anni, anche se il debito non si è ancora prescritto. In tal caso, il debitore non dovrebbe più ricevere ulteriori richieste di pagamento.

Appare evidente che un nullatenente non rischia alcuna conseguenza se non paga una sanzione amministrativa, penale o tributaria, a meno che la situazione di incapienza è fittizia. In questo caso il creditore deve dimostrare che l’incapienza è simulata o creata artificiosamente, che per non pagare i debiti si è spogliato dei propri beni donandoli ai parenti. In questo caso si può iniziare una azione revocatoria che ha lo scopo di far dichiarare inefficaci tali cessioni, rendendo i relativi beni comunque pignorabili nonostante il trasferimento. Ciò che invece risulta difficilmente perseguibile (almeno dal punto di vista della riscossione esattoriale) è lo svuotamento del conto corrente con bonifici fatti in favore di terzi o, ancor di più, con prelievi di contanti. Restano però le problematiche di tipo fiscale per chi, ricevendo soldi da un conto altrui, non sia in grado di giustificare all’ufficio delle imposte, le ragioni di tale accredito.

Da qualsiasi lato si guardi, se ci si trova creditori di nullatenenti reali, fattispecie dimostrata dalle opportune verifiche, il consiglio è di non iniziare nessuna causa di risarcimento, il rischio è di spendere soldi in avvocati e marche da bolle varie, senza recuperare un centesimo.