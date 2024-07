Legge & Diritto. Debiti con PA e privati? È possibile evitare che pignorino i soldi sul conto corrente

Se si hanno debiti con la Pubblica amministrazione o con privati, il rischio che il creditore possa pignorare i propri beni è dietro l’angolo e di solito il primo ad essere aggredito è il conto corrente

I soldi depositati in banca sono i primi ad essere aggrediti dai creditori e questo perché non è necessaria un’asta giudiziaria come per la casa, né ci sono i limiti previsti per lo stipendio e la pensione (pignorabili fino a un quinto), è sufficiente la notifica dell’atto di pignoramento e la banca o la posta blocca l’accesso ai fondi in attesa dell’ordine del giudice di stornarli in favore del creditore procedente. Per evitare di restare senza nemmeno i soldi per fare la spesa, è necessario agire d’anticipo svuotando il conto corrente prima che il creditore agisca, Vediamo dunque come farlo in maniera legale.

Secondo le leggi in vigore tutti i conti correnti possono essere pignorati, anche quelli situati all’estero, anche se le procedure sono più complesse per poterne rilevare l’esistenza e costose per avviarle. È possibile pignorare anche le carte prepagate con o senza IBAN, che equivalgono ad un conto corrente. Ma ci sono dei limiti, non è possibile pignorare il conto corrente dove vengono accreditate esclusivamente le pensioni di invalidità o assegni di accompagnamento o le erogazioni ai poveri o ai disoccupati, come ad esempio esempio la Naspi o l’Assegno di Inclusione e similari.

Il conto dove vengono accreditati stipendio o pensione può essere pignorato solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale (per come annualmente rivalutato dall’Inps). Se invece il deposito è inferiore a tale limite non ci potrà essere alcun pignoramento. Verranno però pignorate le successive mensilità versate dal datore di lavoro o dall’Inps, tuttavia non oltre un quinto al mese (nel caso di pensione, viene prima detratto il “minimo vitale” che è pari al doppio dell’assegno sociale).

Discorso a parte è il conto PayPal, che in teoria è pignorabile come ogni altro rapporto bancario, ma nella realtà difficili da mettere in pratica soprattutto per privati. Innanzitutto i creditori dovrebbero conoscerne l’esistenza, cosa non è cosa facile da scoprire perché a differenza degli altri conti, che sono censiti invece nell’Anagrafe Tributaria e nel Registro dei Rapporti Finanziari a cui ogni creditore ha accesso, questo conto essendo estero, in Svizzera, non è censito.

Ed ancora ci sono alcune differenze sostanziali fra i creditori privati e quelli istituzionali, che possono rendere impignorabili le somme su conto PayPal . L’Agenzia delle Entrate italiana può richiedere i dati patrimoniali del debitore all’estero, grazie alle convenzioni internazionali sullo scambio di dati finanziari tra Paesi diversi (DAC2/MCAA/IGA e Common Reporting Standard (CRS) approvato dall’OCSE), procedura che di solito si fa per grandi somme per ovvi motivi.

Ma per un creditore privato ci sono serie difficoltà, anche se venisse a conoscenza del conto, dovrebbe avviare un procedimento di pignoramento dei beni mobili all’estero, molto costoso con tempi lunghissimi, che quasi mai con Paypal ha esito positivo.

Per evitare il pignoramento esiste sempre il vecchio metodo di svuotare il conto con uno o più prelievi prima che arrivi una sentenza di condanna o che il creditore gli faccia un pignoramento.

Le attuale norme consentono di prelevare fino a 10.000 euro mensili in contanti senza dover fornire alcuna giustificazione, per somme superiori la banca ha il dovere di far dichiarare per iscritto al cliente la destinazione delle somme. Da ciò potrebbe derivare il rischio di una segnalazione di operazione sospetta alle autorità Antiriciclaggio (la UIF, Unità di Informazione Finanziaria), che a loro volta potrebbero interessare la Procura. Le Poste invece applicano un tetto inferiore (di solito 5.000 euro).

Per somme superiori si può fare un bonifico su un altro conto corrente. Questo può essere un ottimo sistema per svuotare il proprio deposito, ma crea un rischio fiscale per il beneficiario che dovrà poi giustificare all’Agenzia delle Entrate l’ingresso di tali somme. Il bonifico potrebbe essere motivato come donazione, ma se l’importo è considerevole sarà necessario l’atto del notaio e il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro). La donazione però, venendo registrata, sarà pubblica e il creditore potrebbe impugnarla con l’azione revocatoria entro cinque anni, rendendola inefficace.

Dando per assodato che si riesca a prelevare i contanti, a quel punto per evitare di tenerli in casa per vari ovvi motivi, li si può mettere in una cassetta di sicurezza presso lo stesso istituto di credito, come in molti fanno, il problema si porrà dopo cessato il rischio di pignoramento: difatti, nel riversare le somme in banca, potrebbe scattare un accertamento fiscale. L’Agenzia delle Entrate potrebbe infatti chiedere spiegazioni in merito alla provenienza di tali somme e, in mancanza di giustificazione scritta, tassarle con applicazione di sanzioni. Tutti i versamenti sul conto, infatti, si presumono reddito imponibile fino a prova contraria.

Un’ulteriore soluzione è quella di farsi rilasciare dalla propria banca degli assegni circolari da nascondere poi a casa o nella cassetta di sicurezza. In questo caso, le somme con cui tali assegni vengono “tratti” fuoriescono dal conto e non appaiono al creditore, che non potrà pignorarle. L’assegno può essere intestato a sé stessi o a terzi soggetti. Nel primo caso non ci sarà neanche un problema di carattere fiscale nel momento in cui le somme rientreranno sul proprio conto.

L’assegno circolare può essere custodito per ben tre anni dall’emissione. Oltre tale termine, la banca emittente versa la somma non riscossa relativa al titolo “dormiente” nel Fondo indennizzo risparmiatori. In tale ipotesi, comunque, il diritto del “richiedente” si prescrive nell’arco di 10 anni, dalla scadenza del precedente termine triennale.

Infine ci si può fare pignorare il conto da un terzo consenziente (un amico o un parente), in modo che il creditore non troverà più alcuna somma “libera”. L’operazione è semplice, si firma una cambiale o un assegno al terzo consenziente che poi viene protestato, perché non pagato. Con tale titolo, il creditore compiacente blocca il conto corrente.