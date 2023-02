Legge & Diritto. Ecco quando i post di minaccia o diffamatori sui social sono puniti come stalking

Capita spesso che una discussione sui social sfoci in commenti minacciosi diretti sempre alla stessa persona e anche se non si fa il nome, il riferimento ad una persona specifica è evidente. In questi casi può scattare il reato di stalking



Le minacce o le molestie reiterate nei confronti della stessa persona, tali da provocare nella vittima un grave stato d’ansia, il timore per l’incolumità propria o dei suoi familiari, o ancora da costringerle a cambiare le abitudini di vita per la legge sono considerati atti persecutori. Con l’avvento dei social, queste condotte dalla vita reale si sono trasferire sul web e minacciare una persona anche in quella sede virtuale può essere un reato, del tipo stalking, minaccia o diffamazione. Vediamo dunque la giurisprudenza come interpreta questi fatti.

Iniziamo dallo stalking

Per configurarsi il reato di stalking, le minacce o le molestie devono essere perduranti e provocare un grave stato di ansia o di paura, oltre che un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da relazione affettiva, tale da indurre nella vittima la necessità per di alterare le proprie abitudini di vita.

Se ci sono tutte queste condizioni scatta il reato di stalking, che ricordiamo è perseguito dopo una formale querela di parte e se accertato è punito con la reclusione da un anno a sei anni e mezzo (salvo il ricorrere di specifiche aggravanti che comportano un aumento della pena) [1]. La querela di parte inoltre deve essere sporta entro sei mesi dall’ultimo atto persecutorio.

Lo stalking è invece procedibile d’ufficio quando è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio (lesioni gravi, ecc.).

Anche le minacce sui social possono configurarsi come stalking

Se sui social qualcuno pubblica un singolo messaggio minatorio o offensivo indirizzato a una persona, anche in forma velata, al vittima può agire per diffamazione o minaccia, ma se la condotta viene ripetuta nel tempo, allora si configura il più grave reato di stalking, infatti i vari post saranno valutati nel loro insieme e non come singolo episodio.

Per la legge quindi ciò che fa scattare ik reato di stalking, è la reiterazione dei messaggi sempre alle stesse persone e la loro idoneità a produrre uno stato di ansia e turbamento nella vittima, tale da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita (ad esempio, sospendere per un certo periodo il proprio account o non frequentare determinati luoghi o comunque temere per la propria integrità fisica.

La giurisprudenza respinge la tesi secondo cui una pluralità di post minatori o offensivi potrebbero costituire solamente il reato di diffamazione ed a prescindere dal singolo episodio, che certo può essere ben punito a tale titolo, quando l’episodio si ripete più di una volta, nel momento in cui si perseguita una persona, anche su un social network, scatta il reato di stalking.

Secondo la Cassazione, lo stalking scatta anche senza che la pluralità dei comportamenti minatori sia sorretta da un unico disegno criminoso preordinato in partenza. In buona sostanza, non c’è bisogno che il colpevole abbia sin dall’inizio in mente di perseguitare la vittima. Le singole condotte possono invece essere del tutto disconnesse l’una dall’altra, presentandosi in modo casuale e realizzate qualora se ne presenti l’occasione. Una volta ritenuto colpevole, il tribunale può vietare al reo di avvicinarsi ai luoghi di solito frequentati dalla vittima, tenendosi a debita distanza da quest’ultima.

Sempre secondo la Corte di Cassazione, le minacce su Facebook diventano stalking anche quando le minacce vengono pubblicate sulla propria pagina del social network e non su quella del destinatario, in quanto non è necessario che egli le legga direttamente, ben potendo apprenderle da altri.