Legge & Diritto. Il titolare di un locale pubblico può rifiutare l’utilizzo della toilette? Ecco cosa dice la norma

Capita e non di rado di trovarsi fuori casa e di avere la necessità impellente di usare un bagno per esigenze fisiologiche, in questi casi la prima cosa che viene in mente è di entrare in locale pubblico e chiedere di usare il bagno: ma il gestore è obbligato a farlo usare a chiunque?

Innanzitutto va chiarito che esiste una normativa che obbliga gli esercizi pubblici ad avere un bagno funzionante e che rispetti determinate regole. Ciò premesso, la domanda che sorge spontanea è: il gestore di un esercizio pubblico, che può essere un bar, un negozio, un supermercato, ecc…, è obbligato a metterlo a disposizione in maniera gratuita a chiunque lo chieda?

A dare una risposta chiara a questa domanda interviene l’Art. 187, del regolamento per l’esecuzione del T.u.l.p.s., il gestore di un pubblico esercizio non può rifiutarsi di mettere la sua toilette a disposizione di un cliente pagante senza giustificato motivo.

Attenzione la legge scrive chiaramente “clienti paganti”, quindi solamente che consuma o ha acquistato qualcosa ha il diritto di utilizzare i servizi igienici senza che il titolare/gestore del locale pubblico possa opporsi.

In buona sostanza il proprietario di un esercizio commerciale è tenuto soltanto ad avere un bagno, che sia a norma e funzionante, se il locale non è provvisto rischia sanzioni e in casi estremi anche la chiusura temporanea finché non si mette in regola. Va da se che se il cliente ha ordinato e pagato una consumazione ma si sente dire che il bagno non c’è o è fuori servizio, può chiamare i vigili urbani per una verifica e se dal controllo emerge che il locale non ha un bagno a disposizione, il proprietario pagherà la multa.

Dunque chi ha bisogno del bagno deve essere un cliente pagante e in questo caso la legge costringe il titolare del pubblico esercizio ad avere sempre un bagno a norma e funzionante. L’unico motivo giustificato per impedire ad un cliente di utilizzare il bagno è che sia occupato, oppure sia guasto a causa della condotta di un precedente cliente, il quale ha reso impossibile provvedere immediatamente alla riparazione.

Oltre all’Art. 187, del regolamento per l’esecuzione del T.u.l.p.s.: “solo i clienti paganti possano utilizzare il bagno dell’esercizio pubblico, anche il Tar della Toscana, è stato categorico con la sentenza n. 691 del 18 febbraio 2010, che ha sancito che l’uso del bagno nei pubblici esercizi è un servizio privato fornito ai clienti e non un servizio pubblico a disposizione dei passanti.

Dunque inutile insistere con il gestore di un esercizio pubblico se si rifiuta di farvi utilizzare il bagno e non siete clienti paganti, ma il buonsenso dice che in questi casi è più saggio comprare qualcosa, anche un caffè o una lattina di una bevanda qualsiasi, in quel caso il titolare non può più negare l’accesso al bagno, la legge infatti dice che bisogna consumare ma non impone nessun limite di spesa minima.

E se il gestore dell’esercizio commerciale pubblico si rifiuta l’uso del bagno anche se avete comprato solo un caffè? In questo caso il cliente paganti potrà rivolgersi alle forze dell’ordine che provvederanno a sanzionare il detentore del pubblico esercizio.

Legge & Diritto è una rubrica a cadenza quindicinale.