Legge & Diritto. Pagamenti con carta di credito: più vantaggi o più svantaggi?

Le Carte di Credito ormai sono entrate nello stile di vita degli italiani che le usano anche per pagare un caffé, ma è conveniente usarle – sempre – al posto del contante?

La Carta di Credito è sicuramente uno strumento comodo ed oramai a parte una piccola parte della popolazione viene usata un po da tutti, sopratutto dai giovani. Come per tutte le innovazioni però esistono due linee di pensiero che sono diametralmente opposte, per alcuni andrebbe abolita, per altri al contrario andrebbe abolito il contante. Come la storia ci insegna – forse – la verità sta nel mezzo.

Analizziamo dunque quelli che potrebbero essere gli aspetti positivi e quelli negativi usando la carta di credito come mezzo di pagamento.

Innanzitutto vediamo cos’è la Carta di credito

Di fatto è uno strumento che consente di effettuare transazioni sia in luoghi fisici (ad esempio, negli esercizi commerciali, tramite pos) che online. La carta di credito per pagare ovviamente prende il denaro che il titolare vi ha depositato. Ne esistono di diversi tipi, le più usate si appoggiano al conto corrente e seguono le sue regole che integrano anche la scopertura, o sono delle cosiddette “prepagate”, ossia si versano i soldi, quando finiscono addio pagamenti.

Vediamo ora quali sono i vantaggi di pagare con la carta di credito

non occorre portare con se denaro contante e quindi non si corre il rischio di smarrirlo;

nel caso di smarrimento è possibile bloccarla, evitando così che qualcun altro possa utilizzarla;

consente di avere prova del pagamento, risultante in maniera incontrovertibile dall’estratto conto, essenziale per dimostrare, ad esempio, di aver pagato il bene acquistato al fine di far valere la garanzia per i vizi;

con le nuove leggi che impongono il pos a tutte le attività commerciali senza limite di somma, si può pagare qualsiasi cosa, dal caffè all’automobile;

consente di poter prelevare denaro contante se ne si ha la necessità agli sportelli ATM senza fare la fila dentro la banca o la posta;

se collegata ad un circuito di pagamento internazionale, come ad esempio Visa, Mastercard e American Express, può essere utilizzata anche all’estero e non bisogna quindi fare i calcoli prima di partire su quanto denaro occorrerà;

permette di eseguire bonifici, pagamento di bollette luce, gas, acqua, direttamente dal proprio pc o telefonino in qualsiasi momento anche la notte o i festivi.

Vediamo ora quali sono gli svantaggi di pagare con la carta di credito

Innanzitutto lo smarrimento della carta, se ci si accorge subito è “indolore” dal punto di vista economico, ma costringe il titolare a sporgere denuncia alle autorità e a seguire una procedura per ottenere il blocco e una nuova carta di credito, procedure che richiede tempo. Inoltre se disgraziatamente qualcuno la trova e la utilizza prima del blocco si rischia che la somma contenuta venda azzerata;

le carte di pagamento possono essere clonate oppure oggetto di altre truffe;

usare la carta di credito di un’altra persona è reato. Molti non lo sanno e, ingenuamente, utilizzano la carta dei genitori o di altri parenti, non sapendo di commettere un illecito;

pagare con carta di credito ha dei costi, sia legati alla gestione del conto corrente (canone annuo) che al prelievo presso gli sportelli ATM (commissioni);

infine c’è il rischio che qualcuno la scambi per un “pozzo senza fondo” senza rendersi conto “materialmente” che sta sperperando denaro.

Dopo questa spiegazione, ognuno è libero di tirare le somme e pagare come meglio crede.