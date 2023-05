Legge & Diritto. Passeggero senza le cinture allacciate? Ecco chi paga le sanzioni

Allacciare le cinture è un obbligo che può salvare la vita, ma spesso, specialmente il passeggero, dimentica di farlo: in questo caso chi paga le sanzioni?

Sono passati poltre 30 anni dall’introduzione dell’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza in auto, ma ancora c’è chi non ne ha recepito l’utilità. A stabilire le regole c’è l’art. 172 del Codice della Strada che recita: “il conducente è responsabile dell’incolumità di tutti coloro che sono a bordo”. La domanda dunque che sorge spontanea: se il passeggero prende una multa chi pagherà la sanzione?

Sempre l’art. 172 del Codice della Strada, stabilisce che allacciare la cintura è obbligatorio per tutti, dal conducente ai passeggeri, compresi quelli seduti nei sedili posteriori. Inoltre per i bambini di statura inferiore a 1,50 m. occorre installare nell’auto i sistemi ritenuti omologati e adeguati al loro peso.

Alla domanda su chi paga la multa del passeggero “distratto” risponde la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2531/19:: “se il passeggero, seduto davanti o dietro, viaggia senza cintura, ne sarà responsabile il conducente del veicolo anche a livello penale”.

Chiarito chi paga, vediamo nel dettaglio cosa rischia il conducente

La sanzione per il passeggero che è stato trovato senza la cintura di sicurezza allacciata va dal pagamento di 80 euro fino ai 323 euro e a pagarla dovrà essere chi non indossa la cintura stessa, ma se a non indossare la cintura è il conducente, alla multa si agginge la decurtazione di 5 punti della patente.

Se il passeggero senza cintura è maggiorenne, la multa sarà a suo carico ma non gli sarà decurtato nessun punto, se invece è minorenne la sanzione sarà a carico del conducente. Nel caso in cui sia presente in macchina una persona tenuta alla sorveglianza del minore, ad esempio il genitore, sarà lui il responsabile della violazione della Legge. Infine se il conducente è fermato nuovamente entro due anni senza la cintura allacciata, rischia la sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.

Ancora, il conducente è obbligato a controllare che tutti indossino regolarmente la cintura di sicurezza e se qualcuno si rifiutasse gli dovrà impedire di salire in auto e questo perché in caso di sinistro in cui fosse sua la colpa, in presenza di lesioni o peggiore ancora in caso di decesso del passeggero, tutta la responsabilità penale cadrebbe addosso proprio al conducente. Civilmente invece lo stesso è responsabile del pagamento di danni eventuali in caso di sinistro. Il risarcimento però sarà ridotto se il passeggero non dimostrerà che in quel momento indossava la cintura di sicurezza.