Legge & Diritto. Telecamere sorvegliata: per installarle bisogna seguire precise, ecco quali

Per garantirsi sicurezza e impedire che i ladri ci entrino in casa, il modo migliore è installare un impianto di videosorveglianza, ma per farlo bisogna rispettare la normativa che stabilisce precise regole

Se si vuole installare nella propria casa un sistema di videosorveglianza, è necessario attenersi alla legge e alle prescrizioni previste: ecco quali sono le regole alle quali attenersi per installare un impianto di videosorveglianza.

Iniziamo dal fatto che la legge non prevede la richiesta autorizzazioni per posizionare delle telecamere nelle proprie abitazioni, ma la videocamera deve inquadrare solamente lo spazio necessario a tutelare la proprietà privata, che comprende anche il portone d’ingresso e il cancello esterno se presente comprensivo di qualche metro in avanti, ma non della strada sulla quale si affaccia o delle aree pubbliche adiacenti, né di altre proprietà, negozi adiacenti compresi.

A garanzia delle norme sulla privacy, trattandosi di un’attività invasiva, il Garante ha stabilito delle regole stringenti per evitare che la legittima scelta di installare per la propria sicurezza un sistema di videosorveglianza vada a ledere i diritti e le libertà degli altri cittadini.

La legge definisce area videosorvegliata, una zona delimitata e circoscritta nella quale sono presenti una o più telecamere che riprendono, registrano e archiviano le immagini di ciò che avviene nello spazio inquadrato e proprio per tutelare la privacy, è obbligatorio collocare nell’area videosorvegliata un cartello informativo che serve ad avvisare chi transita o sosta nei pressi delle telecamere della loro presenza.

Tale cartello deve:

recare il nome del privato o dell’azienda che effettua la registrazione;

indicare per quanto tempo viene conservata la registrazione;

specificare per quale motivo viene fatta tale registrazione delle immagini;

essere chiaramente visibile;

indicare quali sono i diritti di chi viene ripreso.

Se il cartello è assente o incompleto, si rischiano sanzioni amministrative, con multe dai 6.000 ai 36.000 euro.

Qualcuno però potrebbe per risparmiare, invece di installare un costoso impianto, mette un bel cartello con la scritta “area videosorvegliata” senza che le telecamere ci siano davvero, sperando ingannare i ladri, senza informarsi se è lecito farlo. Purtroppo per il “furbetto” mettere in bella vista un cartello di videosorveglianza come semplice deterrente non è ammesso dalla legge.

Si può invece collocare delle telecamere finte insieme al cartello e non si incorre in nessuna multa. Tale azione infatti è considerata come se l’impianto fosse momentaneamente spento o guasto.