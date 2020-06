Lentini (SR). Pensionato uccide una donna di 39 anni con due colpi di pistola

Ancora un femminicidio, un pensionato nella mattinata di oggi ha ucciso una giovane donna di 39 anni con due colpi di pistola

È accaduto intorno alle 11 in un’abitazione in via Sicilia a Lentini, nel Siracusano. La vittima è una donna di 39 anni che secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, è stata uccisa con due colpi di pistola esplosi da un anziano di 82 anni. Sembra che la donna, ma i fatti sono ancora da verificare – da qualche giorno si era trasferita in Sicilia nell’appartamento dell’uomo.

A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa, allarmati dal rumore degli spari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Siracusa insieme ai colleghi del nucleo operativo di Augusta che stanno effettuando gli accertamenti e avviato le indagini. Il il corpo della vittima è stato trovato in una pozza di sangue. Il pensionato al momento è sotto interrogatorio.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO