Lentini (SR). Uccisa con due colpi di pistola per 50euro da 82enne: “sono sicuro li ha presi lei”

Il presunto furto di 50 euro, sarebbe questo il motivo che ha spinto l’82enne a uccidere la donna con due colpi di pistola

Prima l’ha accusata di avergli rubato 50 euro poi, al culmine di una lite, l’ha uccisa con due colpi di pistola al petto. L’ennesimo femminicidio è avvenuto intorno alle 11 di ieri in un’abitazione in via Sicilia a Lentini, nel Siracusano. La vittima è Giuseppina Ponte di 39 anni uccisa con due colpi di pistola esplosi da Antonino Zocco, di 82 anni, al culmine di una lite.

La donna, che aveva problemi economici, da qualche tempo era stata accolto nell’appartamento dell’uomo, ma tra i due non c’era nessuna relazione. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa, allarmati dal rumore degli spari e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Siracusa insieme ai colleghi del nucleo operativo di Augusta che hanno trovato il il corpo della vittima in una pozza di sangue e avviato le indagini.



Gli investigatori hanno posto l’appartamento sotto sequestro e hanno portato in caserma il pensionato, che inizialmente si è chiuso in un ostinato mutismo. Poi al termine di un interrogatorio durato diverse ore da parte del sostituto procuratore Marco Dragonetti, l’anziano è crollato e ha confessato tutto: “L’avevo accolto a casa e lei mi ha derubato, avevo in casa una banconota da 50 euro che non sono più riuscito a trovare. E’ stata lei, ne sono certo…” ha detto agli inquirenti che lo guardavano allibiti.

Dunque un femminicidio, avvenuto per una stupida ma violenta lite, culminata con l’esplosione di colpi pistola calibro 6.35 che l’uomo deteneva in casa, che hanno centrato la 39enne al torace.

Antonino Zocco dopo avere confessato, è stato sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio.