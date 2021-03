Lercara Friddi (PA). Furbetti reddito di cittadinanza: beccati 30 finti poveri tra cui 22 casalinghe

I carabinieri hanno scoperto 30 finti che poveri intascavano il reddito di cittadinanza senza averne diritto: iniziate le procedure per la sospensione del beneficio ed il recupero di quanto indebitamente percepito

I carabinieri hanno scoperto so persone tra cui 22 donne e 8 uomini, che per eludere i controlli da parte dell’Inps, avevano reso dichiarazioni false o incomplete nella dichiarazione sostitutiva unica, omettendo dati obbligatori e percependo, quindi, indebitamente il reddito di cittadinanza, ovvero percependolo in misura superiore al dovuto. Sono in corso le procedure per la sospensione del beneficio ed il recupero di quanto indebitamente percepito.

Le casalinghe con il reddito di cittadinanza a Lercara Friddi avevano omesso il lavoro dei mariti. Il danno all’erario è di 235mila euro. Le 30 persone sono quasi tutti incensurati, si tratta soprattutto di casalinghe di età compresa tra i 20 e gli 80 anni, tutte residenti a Lercara Friddi cittadini con poco più di 6mila abitanti.