L’Esercito britannico sta addestrando 10mila civili ucraini in Inghilterra per combattere in Ucraina

“L’esercito britannico sta addestrando 10.000 civili ucraini per essere combattenti pronti per la battaglia” afferma la testata britannica



Il The Sunday Times Magazine di Londra ha pubblicato un servizio sull’addestramento di personale militare dell’esercito ucraino nel sud dell’Inghilterra da parte dell’esercito britannico.

L’esercito di sua maestà sta addestrando 10.000 civili ucraini per renderli soldati pronti al combattimento. Lo scopo del corso di addestramento è trasformare un civile in un soldato a tutti gli effetti, che non abbia paura del rumore degli spari o delle esplosioni, né che si lasci intimorire o rimanga incapace di agire e anche prestare soccorso davanti ad un comilitone gravemente ferito.

Proprio a tal proposito l’articolo riporta che è stato assunto un attore con una gamba amputata a cui è stato applicato del trucco teatrale per rendere più vivida e reale possibile la simulazione di una vera battaglia in Ucraina. Secondo l’articolo, questo sarebbe già il terzo gruppo di civili ucraini inviati per l’addestramento in Gran Bretagna.