L’esercito israeliano ha sparato colpi di avvertimento durante una visita a Jenin di diplomatici di tutto il mondo, anche dell’Ue

Soldati israeliani hanno sparato colpi di avvertimento in aria conto una delegazione composta da 25 ambasciatori e diplomatici europei, arabi, cinesi, giapponesi, indiani e di altre parti del mondo, durante una visita diplomatica a Jenin, in Cisgiordania

Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Il Ministero degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha postato alcuni video che mostrano decine di persone, che terrorizzate scappano verso le proprie auto tra cui fotografi, nei pressi di un posto di blocco dell’esercito a Jenin, mentre i soldati israeliani sparano in aria dall’interno del campo profughi di Jenin.

Secondo l’.Anp, la delegazione comprendeva diplomatici provenienti dall’Unione Europea, dalla Francia, Regno Unito, Canada, Spagna, Russia, Unione Europea, Egitto, Giordania, Marocco, Portogallo, Cina, Austria, Brasile, Bulgaria, Turchia, Lituania, Polonia, Turchia, Giappone, Romania, Messico, Sri Lanka, Canada, India e Cile. Fortunatamente Nnon sono stati segnalati feriti.

Il ministero degli Esteri palestinese ha condannato l’incidente in cui l’Idf ha sparato colpi durante la visita di una delegazione diplomatica internazionale a Jenin, in Cisgiordania. “Il Ministero ritiene il governo israeliano pienamente e direttamente responsabile di questo attacco criminale e afferma che tali atti non passeranno inosservati” ha dichiarato il Ministero.

L’esercito israeliano si è scusato per l’incidente a Jenin, durante la visita di una delegazione diplomatica, dicendosi “rammaricato” per aver sparato colpi di avvertimento in aria “e aver provocato l’inconveniente”, scrive l’Idf in una nota stampa.

Un portavoce dell’Idf commentando il grave atto a Jenin, ha affermato che “da una prima indagine risulta che la delegazione si è allontanata dal percorso previsto ed è giunta in un’area in cui non era autorizzata a trovarsi. Una forza dell’Idf operativa sul posto ha effettuato colpi di avvertimento. Non ci sono stati né danni né feriti”. “Saranno immediatamente contattati i rappresentanti dei Paesi coinvolti, e nei prossimi giorni condurrà colloqui personali con i diplomatici per aggiornarli sui risultati preliminari dell’indagine” aggiunge l’Idf.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

Pubblicità