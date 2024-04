L’esercito israeliano si ritira da al-Shifa e dietro si de lascia decine di cadaveri e distruzione

Dopo due settimane l’esercito dello Stato ebraico toglie l’assedio a l complesso medico di Gaza e lascia dietro di se una sia di cadaveri



Lo riferisce il ministero della Sanità di Gaza. All’alba di oggi, a due settimane dell’inizio dell’assedio, l’esercito israeliano ha iniziato il ritiro dall’ospedale di al-Shifa, a Gaza, che ha subito numerosi danni tanto da essere “in rovina”. All’interno della struttura ospedaliera e nei dintorni sono stati trovati decine di cadaveri. Lo riferire il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas.

Secondo un giornalista dell’Afp, l’esercito ha sparato granate per coprire il ritiro dei mezzi pesanti e si è allontanato dal quartiere di al-Rimal per dirigersi a sud-ovest di Gaza City, verso il quartiere di Tel al-Hawa. “Decine di corpi di martiri, alcuni in stato di decomposizione, sono stati rinvenuti nel complesso e attorno all’ospedale di al-Shifa”, ha fatto sapere il ministero in un comunicato stampa, precisando che i danni materiali sono “molto significativi” su tutti gli edifici.