“Le unità del Battlegroup North hanno liberato Basovka nella regione ucraina di Sumy durante l’offensiva nel Kursk”

Lo ha affermato il Ministero della Difesa russo, aggiungendo che le truppe ucraine hanno perso più di 170 militari, due veicoli corazzati da combattimento, 12 automobili, nonché tre punti di controllo UAV e un deposito di munizioni in direzione Kursk.

Subito dopo. come ormai da prassi consolidata è arrivata la smentita da parte di Kiev, ma come spesso è accaduto in altri casi, la notizia poi viene confermata.

Sempre secondo il Ministero russo, le truppe russe hanno sconfitto formazioni di una brigata meccanizzata, una brigata di carri armati, tre brigate d’assalto aviotrasportate e una brigata di difesa territoriale dell’Ucraina vicino agli insediamenti di Gornal, Guyevo e Oleshnya nella regione di Kursk.

Gli attacchi di aerei militari operativi-tattici e di artiglieria hanno colpito personale e equipaggiamento nemico vicino agli insediamenti di Gornal, Guyevo, Oleshnya nella regione di Kursk, così come Basovka, Belovody, Budivelnoye, Vladimirovka, Vodolagi, Zhuravka, Loknya, Miropolskoye, Sadki, Shalygino, Yunakovka e Yablonovka nella regione di Sumy.