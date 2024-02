L’esercito ucraino si è ritirato da Avdiivka: in inferiorità numerica e materiale non hanno resistito agli attacchi russi

I soldati ucraini, da ottobre hanno cercato di non perdere il controllo di Avdiivka, importante bacino minerario del Donbass e snodo viario fondamentale, ma ormai accerchiati, sono stati costretti a ritirarsi

Dopo il fallimento della controffensiva di Kiev dell’estate scorsa, Mosca ha ottenuto la sua più grande vittoria dopo quella di Bakmut: l’esercito ucraino si è ritirato da Avdiivka, la città sul fronte orientale: “Secondo l’ordine ricevuto, ci siamo ritirati da Avdiivka sulle posizioni preparate in anticipo”, ha scritto in un messaggio su Telegram il generale Tarnavski che ieri aveva riconosciuto il che si combatteva nelle strade all’interno della città. Da ottobre i soldati ucraini, in inferiorità numerica e materiale, hanno resistito agli attacchi russi contro questa cittadina del bacino minerario del Donbass, dove la situazione era diventata particolarmente critica negli ultimi giorni.

Tarnavski ha poi giustificato il ritiro: “Nella situazione in cui il nemico avanza sui cadaveri dei propri soldati e dispone di dieci volte più obici questa è l’unica buona soluzione”, sottolineando che le sue forze per evitare di essere circondate si sono ritirate posizionandosi nelle nuove linee di difesa.

Il nuovo comandante in capo di Kiev, Oleksander Sirski, nominato l’8 febbraio, ha iniziato la sua controffensiva con il ritiro da Avdiivka: la prima grande decisione militare non fa ben sperare per il proseguo della guerra. “Ho deciso di ritirare le nostre unità dalla città e spostarci in difesa su linee più favorevoli”, ha scritto Sirski sulla sua pagina Facebook. “I nostri soldati hanno svolto il loro dovere militare con dignità, hanno fatto tutto il possibile per distruggere le migliori unita’ militari russe e infliggere perdite significative al nemico”, ha aggiunto.

Avdiivka, città diventata simbolo della resistenza delle forze di Kiev, per la Russia è la più significativa conquista dopo quella di Bakhmut nel maggio 2023, nella città, nonostante sia stata in gran parte distrutta, secondo le autorità locali vi rimangono circa 900 civili. La Russia spera che la sua presa renderà più difficile il bombardamento ucraino di Donetsk.