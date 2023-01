L’esercito USA in Europa dell’Est: 3 navi in Olanda, Scandinavia e Danimarca con migliaia di blindati e carri armati

Secondo alcuni osservatori potrebbe trattarsi della più grande operazione logistica dell’esercito degli Stati Uniti in Europa dagli anni ’80, quando esisteva ancora la Cortina di Ferro. Ieri la notizia che l’US Army ha iniziato a utilizzare il porto più grande della Danimarca come porta per le attrezzature militari destinate all’Europa orientale

La ARC Independence al porto di Aarhus in Danimarca, scarico di mezzi militari dell’Esercito USA



La guerra in Ucraina potrebbe trasformarsi in una guerra in Europa? Viene da chiederselo vedendo le grandi manovre che l’esercito americano sta compiendo in Europa orientale, con un imponente dispiegamento di mezzi in varie nazioni, Polonia soprattutto.

La ARC Indipendence – nel video – è arrivata al porto di Aarhus, in Danimarca, lo scorso 16 gennaio. La nave, una Roll-on/roll-off – chiamate in gergo Ro-Ro – è una nave-traghetto progettata per il trasporto con modalità d’imbarco e sbarco di veicoli gommati.



L’imponente nave battente bandiera USA ha scaricato ad Aarhus – secondo alcune fonti – circa 600 “veicoli e altre attrezzature” che saranno spediti verso l’Europa dell’Est nel quadro della cosiddetta “operazione Atlantic Resolve”, nata in risposta alla guerra in Ucraina ed alla Russia. Alcuni analisti hanno fatto notare che non è chiaro il perché della scelta di Aarhus, abitualmente infatti l’esercito americano spedisce i mezzi sul porto tedesco di Bremerhaven.

Thomas Borch, CEO del porto, ha dichiarato a World Cargo News: “È un lavoro molto speciale e la nostra parte principale è fornire un’infrastruttura funzionale. Gli Stati Uniti sono un partner stretto per la Danimarca e siamo pronti per essere utilizzati come porto di transito per operazioni di carattere militare”.

Parti dell’area portuale sono state interdette al pubblico fino al completo scarico e ripartenza delle attrezzature militari USA, appartenenti alla 2nd Armored Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division, che si sta schierando in Polonia per Atlantic Resolve.



Sempre della 2nd Armored Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division, sono gli oltre 1250 mezzi ed equipaggiamenti militari arrivati al porto di Vlissingen, nei Paesi Bassi, lo scorso 12 gennaio 2023.



Dunque, in una sola settimana tre grandi navi Ro-Ro – dedicate al trasporto di veicoli – sono attraccate in Olanda, Scandinavia e Danimarca, con a bordo migliaia di veicoli militari e anche carri armati dell’esercito USA. Un’operazione logistica che secondo alcuni osservatori sarebbe la più grande in Europa dagli anni ’80.

Non solo, lo scorso 19 dicembre 2022 un gran numero di mezzi ed equipaggiamento militare appartenente alla 3rd Armored Brigade Combat Team dell’Esercito americano è stato scaricato dalla ARC Endurance al porto di Klaipėda in Lituania.

Infine, va segnalato che lo scorso 15 dicembre il Comando degli USA in Europa ha comunicato che l’Esercito americano ha caricato più di 2.400 veicoli e attrezzature militari durante operazioni portuali simultanee ad Alessandropoli e Salonicco in Grecia e a Gdynia in Polonia, sempre nel quadro di Atlantic Resolve.

Uno spostamento di mezzi al dir poco imponente dunque, che fa riflettere molto sul tipo di confronto che l’UE e la NATO intendeno tenere verso la Russia e su quanto il rischio di un confronto diretto non sia poi così secondario.