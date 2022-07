Letojanni (ME). Assalito da uno sciame di api, imprenditore 59enne muore per choc anafilattico

Un imprenditore 59enne è morto per choc anafilattico dopo essere stato assalito da uno sciame di api

Assalito e ucciso da uno sciame di api. È accaduto all’alba di oggi in contrada San Filippo, al confine col territorio di Forza d’Agrò a Fondaco Parrino, nelle campagne di Letojanni, in provincia di Messina. la vittima è Salvatore Ruggeri, imprenditore di 59 anni di Letojanni, addetto al verde pubblico per il Comune che con la moglie gestiva una ditta che si occupa di lavori di edilizia.

Secondo quanto ricostruito, il 59enne era andato in un suo appezzamento di terreno per alcuni lavori, quando sarebbe stato attaccato da uno sciame di api o calabroni. Le punture, concentrate soprattutto sul volto e sul capo, gli avrebbero causato uno choc anafilattico e l’uomo ha avuto solo il tempo di chiamare un operaio suo amico al telefono, ma quando sul posto è arrivata l’ambulanza era già esanime.

Trasportato d’urgenza al Policlinico di Messina, Ruggeri, è morto durante il tragitto. La procura ha a pero un’inchiesta e disposto l’autopsia.