L’ex consigliere per la sicurezza nazionale USA Mike Flynn pubblica foto di nazisti ucraini: “Ecco chi stiamo armando”

L’ex Generale americano a gamba tesa con un post su Twitter che non lascia dubbi sulla sua posizione: “Stiamo armando i nazisti”

“Just in case anyone is still confused about who we’re arming in Ukraine”, “Nel caso in cui qualcuno sia ancora confuso su chi stiamo armando in Ucraina” ed a corredo del post, una foto con dei nazisti ucraini mentre espongono la bandiera ucraina e quella del terzo reich.

E’ questo il posto condiviso recentemente da Michael Flynn, ex consigliere per la sicurezza nazionale USA del Presidente Donald Trump.

Flynn, che ha condiviso un post della giornalista americana Lara Logan, è un ex Tenente generale dell’United States Army ed ex direttore della Defense Intelligence Agency (DIA), ossia i servizi segreti militari americani. Già da prima della sua nomina, alcuni media americani come il Washington Post e l’Associated Press, avevano già criticato le sue strette relazioni con la Russia, relazioni che lo avrebbero poi portato alle dimissioni da consigliere per la sicurezza nazionale nell’ambito delle sue convensazioni con l’Ambasciatore russo in USA.